中興醫院傳護理師「被匡列隔離仍要上班」　院方回應了！

▲中興醫院護理師確診。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院中興院區有2名護理師確診，考量護理師曾照顧Omicron患者，院方也擴大匡列隔離，但今傳出有護理師反應被匡列後仍被要求上班。對此，院方表示，是因為隔離通知和輪班問題上出現的時間落差，在通知匡列當下，部分員工已於工作崗位上，因此也同步要求護理人員都要做好適當的防護措施。

中興醫院目前累計2名護理師確診，另有1名護理師男友染疫，針對擴大匡列被同仁反應被通知隔離仍要求上班一事，院方表示，都有遵照指揮中心與台北市政府衛生局指示，昨（11）日中午進行第一波與確診者同單位的密切接觸者進行採檢與居家隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中興院區吳岱穎醫務長說明，個案因是大夜班人員，在宿舍足跡相對單純，但仍顧慮宿舍的其餘共同足跡、第二波則是擴大讓同宿舍人員先行採檢，且進行高規格的居家隔離，目前全數安置在集中檢疫所及檢疫旅館。

吳岱穎強調，同寢室室友當下就被隔離，目前同宿舍人員的採檢全都是陰性，針對同仁反映隔離後仍要求上班，應為在隔離通知和輪班問題上出現的時間落差，因為在通知匡列當下，部分員工已於工作崗位上，也有同步要求護理人員都要做好適當的防護措施，並完成三劑新冠肺炎疫苗接種。