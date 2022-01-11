長榮增1空服員染疫！7月打過2劑莫德納　美國入境5天後確診

記者嚴云岑／台北報導

繼兩名長榮航空機師自美國返台後確診，今天（1/11）再傳出一名長榮航空空服員染疫。指揮中心證實，該案為今日公布的案17568，今年7月已完整接種2劑莫德納疫苗，去年12/31執飛美國紐約，1/5入境進行5+9檢疫，1/9開始有喉嚨異常、流鼻水等症狀，1/10採檢確診，Ct值26。而自1/6至今總共有5名機組人員染疫。

面對機組員頻頻確診，長榮航空今天表示，針對近日機組員遭突破性感染將加強各項防疫措施，原本已提供的N95口罩、防潑水隔離衣、消毒噴劑等防疫物資，都將增加配發數量。

長榮航空也說，即日起另提供機組員快篩試劑，所有返台航班機組員無論服勤長、短程航班，於抵台當日均要自行檢測並回報公司，一旦發現異常將盡速安排進一步採檢，並後續追蹤處理。

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長榮航空也說，已經通知全球各場站主任，加強督導飯店、接駁車清消，落實工作人員防護裝備配戴，並訂定外站零接觸作業程序據以執行，每週執行防疫巡查；也提醒組員於外站要加強自我保護措施，包括入住旅館時需再將所有可能接觸地方重新消毒、接收飯店提供的餐點以及搭乘專用接送車輛後，也需要特別注意清潔消毒。

至於飛航航班的部分，長榮航空說，依原規劃維持正常飛航。