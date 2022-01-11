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吳姍儒婚前驚爆收死亡威脅　男自稱「有曖昧」留言：我要殺了妳

藝人吳姍儒收到死亡威脅，為了自身及親友的安全，她已報警處理。

▲藝人吳姍儒收到死亡威脅，為了自身及親友的安全，她已報警處理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綜藝天王吳宗憲的女兒吳姍儒預計本月底結婚，不料，結婚前夕卻傳出收到死亡威脅！本刊調查，一名男子在吳姍儒的臉書留言：「我要殺了妳！」為了安全起見，她低調報警，警方日前已循線逮到恐嚇犯。該名男子供稱，他是在國外寄宿家庭認識吳，二人是朋友，甚至有曖昧，但吳成名後對他不理不睬，他一時失控，才會岀言恐嚇，警方對其說法持保留態度，已函送地檢署深入偵辦。 

吳姍儒（左）3個月前宣布結婚喜訊，父親吳宗憲（右）既開心又不捨。

知情人士Ａ小姐告訴本刊，吳姍儒雖然有一個天王老爸，自己也拿過三座金鐘獎最佳主持人獎，在台灣演藝圈早已發光發熱，但她個性低調，鮮少在螢光幕前談論自己的私事，所以除了非常親近的家人或朋友，外界都不知道她遭恐嚇這件事。

恐嚇吳姍儒的林男，臉書大頭貼是一個虎頭，看起來極具威脅性。（翻攝嫌犯臉書）

Ａ小姐說，吳姍儒是在親友的陪同下，親自到警局報案，她告訴警方，一名男子多次在她的臉書粉絲專頁留言，散布不實言論，她本來不予理會，沒想到這名男子變本加厲，最後竟揚言要對她不利，她感到非常害怕，只好報警處理。

本刊掌握吳姍儒遭恐嚇的臉書粉絲專頁畫面，只見她發出的一篇貼文，下方留言串有一名林○○男子連續留言表示：「吳姍儒SANDY吸Ｋ煙毒犯」「欠錢不還」，或許因為未獲回應，林男最後竟大剌剌地嗆聲說：「我要殺了妳！」本刊調查，林男二年多前就開始在吳的臉書專頁留言，是否還有其他類似的恐嚇訊息，仍待進一步釐清。

 

吳姍儒經紀人回應：不認識林男

 

針對遭林姓男子恐嚇一事，吳姍儒的經紀人強調，吳在美國從未住在任何寄宿家庭，百分之百不認識這名男子，對於網路上不當的人身攻擊、恐嚇及不實指控，公司會全力蒐證交給警方，保護藝人的名譽及人身安全。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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