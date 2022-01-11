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被點名爆料陳松勇父女情不單純　白冰冰3點斥鄭弘儀：含血噴人

記者黃翊婷／綜合報導

80歲的金馬影帝陳松勇（勇伯）上個月病逝，200萬遺產留給長年照顧自己的看護Yule，一度掀起台灣、印尼網友熱議。主持人鄭弘儀與來賓王瑞德在節目上談及此事，以「白冰冰爆料」的方式，暗示陳松勇和Yule的父女情不單純；白冰冰得知此事，11日凌晨氣得在臉書PO出3點聲明痛斥，「怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？」

▲陳松勇和看護情同父女。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

▲陳松勇與看護Yule情同父女。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

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陳松勇將200萬遺產留給長年照顧自己的「女兒」Yule，結果掀起二弟、三弟爭產，受到各界關注。9日播出的節目《新聞挖挖哇》，以「狠戳陳松勇痛處？白冰冰爆料父女情不單純？」為題，由主持人鄭弘儀與來賓王瑞德講述此事；王瑞德透露，過去曾有藝人在錄影空檔時脫口，稱聽說如果患者行動不便，可以用一種「刺激法」來幫助復健，部位則是男性的鼠蹊部及生殖器，利用刺激重點位置，讓患者恢復知覺，講一講突然提起陳松勇就是靠這種方式復健，似乎是在暗示兩人的「父女情」不單純。

不過，這位「藝人」和陳松勇是好友，這段話其實是在開玩笑，消息傳開後引發對方不滿，雙方事後隔空喊話，才化解這場誤會。王瑞德接著補充表示，據陳松勇身邊友人所述，對方過去確實有讓Yule摸過一處部位，就是「鮪魚肚」，「那是一種好像有點像父女情的那種親密，但是呢，沒有男女之間的事情」。

白冰冰被指「爆料陳松勇父女情不單純」，3點怒斥鄭弘儀含血噴人。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲節目以「白冰冰爆料」為題討論陳松勇與看護之間的關係。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

而被點名就是「爆料藝人」的白冰冰11日凌晨在臉書PO出3點聲明，強調自己根本是人在家中坐，禍從天上來，「鄭弘儀與王瑞德就算沒聽過我的名字，也該四處打聽一下我的為人怎樣，怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？」

白冰冰在聲明中提到，她沒有見過也不認識陳松勇的看護Yule，更不知道兩人之間的狀況，Yule照顧陳松勇多年，「大哥臨終遺囑，願意感謝她200萬元整，這是表達他對看護的多年照顧之情，這是一段佳話！為何要無事生非？用大男人的沙文主義欺負一個離鄉背井、來台工作的弱勢婦女！台灣人都是很善良的，不應該擁有這般骯髒的思想！」

最後，白冰冰表示，台灣現在面臨嚴峻疫情，百業蕭條，希望不要再徒增混亂，就算要爆料也不應該指名道姓抓個人來入甕，「我保留法律追訴權！雖然我只是一個單身婦女，但是我也擁有廣大愛護我的人，切勿任意詆毀他人！人的忍耐是有限度的，以欺負人為樂，實不可取！我們唾棄這種行為！」

▼白冰冰3點聲明反擊。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰）

白冰冰被指「爆料陳松勇父女情不單純」，3點怒斥鄭弘儀含血噴人。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰）

ET快訊
被點名爆料陳松勇父女情不單純　白冰冰3點斥鄭弘儀：含血噴人
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