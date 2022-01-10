妻子突坦承「肚裡二寶是別人的」！綠帽男離婚後原諒　結果更驚嚇

▲奉子成婚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

奉子成婚，結果孩子竟不是自己的。中國大陸安徽一名男子突然被妻子告知，她腹中的二寶是別人的，男子雖感到驚訝萬分，但對於妻子的坦承，他選擇原諒並離婚。豈料，男子之後竟發現「養了7年的大兒子也非親生」，讓他氣得向前妻提告。

綜合陸媒報導，張男與前妻李女，因女方在同居時意外懷孕而奉子成婚，當時張男的父親為兩人買了1間房，還支付頭期款，並將房屋持有人登記為兒子與媳婦，房貸則由有工作的張男負責。沒想到，孩子出生幾年後，李女告訴張男自己又懷孕了，「但孩子不是你的」，令張男大吃一驚。

李女表示，張男婚後以身體為由，屢屢未盡丈夫責任，卻有特殊的性癖好，甚至還對她家暴，才害得她因此犯下傻事，李女也向張男透露，希望能快點結束兩人的婚姻。面對妻子的坦承，張男選擇接受並在2020年2月28日完成離婚協議，大兒子的戶口歸張男所有，撫養費也全由他負擔。

然而，張男在離婚1個月後突然將前妻告上法院，並要求大兒子改由李女撫養，孩子出生至今的扶養費人民幣15萬元（約新台幣64萬元）也必須由李女負擔；張男也提出人民幣10萬元（約新台幣43萬元）的精神撫慰金，因為張男意外發現，他養了7年的大兒子竟然也是別人的。

張男解釋，他因為要做戶口遷移，而突發奇想的帶大兒子驗DNA，結果竟顯示「大兒子也非我親生」，因此才會氣得將前妻告上法院。對此，李女則反駁這一切都是張男的圈套，她認為張男早就知道兒子非親生，所以「先扶養再反告，藉此讓她放棄房產」。

法官審理後認為，張男要求前妻歸還扶養費一事合理，但當時李女因大兒子由張男扶養，而放棄分配房產，如今房產因大兒子非張男所生，確有重新分配的必要。法官判定，李女可分到約30％房產，加上大兒子扶養費50％，扣除代償還房屋的人民幣45萬元貸款（約新台幣194萬元），判李女可得人民幣16萬元（約新台幣69萬元）賠償。對此，張男不服判決提出上訴，但遭二審法官駁回，維持原判。

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