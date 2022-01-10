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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府「虎年」福袋、春聯、紅包曝光！　免費領取辦法看這裡

▲▼總統府春聯、福袋、紅包。（圖／總統府提供）

▲總統府「虎年」春聯。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka於10日下午召開記者會，公布農曆新年「虎年」的總統府春聯、福袋，以及紅包袋。今年春聯以「福運旺來」4字呈現，紅包袋則以「萌虎」輕巧跳躍與柑橘來設計，代表吉祥與感謝之意。

Kolas表示，今年「虎年」即將到來，跟大家介紹「福運旺來」虎年的春聯，這是總統府特製春聯，祝福國人新的一年平安吉祥。她說，「福運旺來」的「福」字，是以發音跟「老虎」相近發想設計，主要祝福國人福運當頭，氣勢暢旺。

至於今年替總統蔡英文、副總統賴清德代筆的，是新生代設計師簡伯諭，Kolas表示，他是得過台灣室內設計大獎的得主，今年請他加入代筆。

在紅包袋方面，Kolas說，今年歲次是壬寅年，細節藏在設計裡，黑色字是「壬」，而整體設計是「寅」字，字體設計在紅包袋口。另外，今年是虎年，可以看到有一隻可愛、靈活的「萌虎」，輕巧跳躍，展現活潑童趣，旁邊還有橘子跟柑橘，代表吉祥跟感謝之意。

在印製的數量方面，Kolas說，春聯印製26萬張，紅包袋一包有6個，跟去年一樣印製25萬包。她說，現在就可以領，民眾只要進入總統府參觀，就可以領取春聯1至2張，紅包袋可以領取1包，如果人不在北部，也可以到行政院各地的服務中心領取。

▼總統府虎年紅包袋。（圖／總統府提供）

▲▼總統府春聯、福袋、紅包。（圖／總統府提供）

▼總統府「虎年」福袋。（圖／總統府提供）

▲▼總統府春聯、福袋、紅包。（圖／總統府提供）

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