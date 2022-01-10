快訊／國1中彰交界路段7車連環撞　一度回堵6公里

▲國道1號中彰路段7車連環撞。（圖／國道第三公路警察大隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上187公里彰化、台中交界路段，上午8時30分左右有休旅車、自小客車共7輛車，疑因未保持安全車距造成連環追撞，部分車輛車頭車尾毀損嚴重，由於當時正逢上班車潮，一度回堵6公里，車行速度緩慢，目前正在消化車流中。

國道警方初步研判，這起連環撞車禍，疑似未保持安全車距而釀禍，相關駕駛酒測值均為零，確切的肇事原因仍有待進一步釐清，國道警方也提醒駕駛人行車時應注意車前狀況，並保持安全距離。