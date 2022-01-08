快訊／世界球王喬科維奇二度確診新冠　醫療豁免文件曝光

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）本周因簽證問題被澳洲拒絕入境，依據法庭文件，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）去年12月16日二度確診新冠。事實上，喬科維奇2020年6月在塞爾維亞的亞德里亞巡迴賽期間便曾確診。

這份文件提到，「喬科維奇2021年12月30日收到來自澳洲網球協會首席醫療官的一封信（豁免證書），信中指出，由於他最近才染疫康復，因此取得疫苗豁免資格。」依據豁免證書內容，喬科維奇近期新冠PCR檢測首次呈現陽性的日期為2021年12月16日，迄今超過14天，且他在過去72小時內沒有出現發燒或其他呼吸道症狀。

喬科維奇醫療豁免是由澳洲網球協會及維多利亞州的2個獨立醫療小組做出。依據最新釋出的法庭文件，喬科維奇律師表示，因為喬科維奇因近期感染新冠，澳洲網球協會給予新冠疫苗接種醫療豁免，獲得入境臨時簽證。

在這份文件曝光之前，並沒有喬科維奇二度染疫的消息。喬科維奇目前正在墨爾本一處移民拘留中心進行隔離，距離大多數澳網選手下榻的飯店只有數英里遠，但不清楚他還要在移民拘留中心待多久。

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