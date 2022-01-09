　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青洲灣派對1／10登場！聽「告五人」獻唱　還能逛市集、吃美食

▲2021大稻埕情人節，告五人演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲觀光局將邀請告五人親臨現場演唱。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處將於1月10日至16日在大鵬灣青洲灣舉辦「青洲灣派對」，邀請到金曲樂團告五人等藝人現場演出，旅客還可逛市集、吃在地料理，並推出「限定餐飲」供旅客享用。

觀光局表示，1月10日至16日的青洲灣派對中，10至14日連續五天邀請山元聰、金帥芸欣及綠龍與他的大提琴辦理夕陽音樂會；15及16日特別邀請金曲樂團-告五人、淺堤、靈魂沙發、五五身及克里夫等多位藝人輪番上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局長張錫聰表示，鵬管處落實行政院推動「向海致敬」政策，於青洲灣完成篩沙整治維護作業，也重新開放讓民眾自由進出，位置面向台灣海峽可眺望小琉球，且大鵬灣冬季氣溫較北部平均多5度，同時不受東北季風影響全年都適合辦理沙灘親海活動。

▲▼青洲灣派對。（圖／觀光局）

▲青洲灣派對時程表。（圖／觀光局）

「青洲灣派對活動」以打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，主打喜愛戶外生活的遊客，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行等活動。

青洲灣派對周末兩天的「冬日暖心音樂節」利用音樂元素打造海邊獨有慵懶氛圍，同時聯合南北兩大品牌(簡單生活及LA RUE)，並結合屏東觀光圈之珍珠業者打造沉浸式海景市集；最特別的是推出「限定餐飲」，結合知名蘭城西飲室與在地業者青洲灣豐BAR搭配在地食材做出之專屬料理，

ET快訊
神秘大老闆曝光！全台最富村在這　政商名流都來拜廟
劉德華脫衣「驚見一片血紅」！　網嚇：怎麼了
快訊／新北小黃司機確診　防疫車隊180人採檢出爐
第3劑打什麼疫苗？　醫點名這2牌：保護力最高
LIVE／又爆染疫小黃司機住新北！　侯友宜親上火線
Joeman發4本2000元刮刮樂！員工爽中50張「獎金曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北部防疫計程車司機染疫！陳時中下午2點說明

今明略回溫！週二冷氣團殺到「連凍5天」　北部探10度時間點曝

今晨零下3.4度！直擊玉山絕美雪景　山友登頂超嗨合照

青洲灣派對1／10登場！聽「告五人」獻唱　還能逛市集、吃美食

神秘大老闆曝光！全台最富村莊在嘉義　政商名流都來拜地方小廟

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

新學測英文重閱讀理解　補教師建議考前衝刺重點曝光

Omicron下個蛋就走！桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

郵局「箱到箱」服務點數限時加倍　新會員享一次免費寄件

醫喊話入境採全面快篩：發現染疫就關起來

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

男友面無表情幫忙插「充電器」　她下秒見巨型42孔延長線笑歪

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

快訊／北部防疫計程車司機染疫！陳時中下午2點說明

今明略回溫！週二冷氣團殺到「連凍5天」　北部探10度時間點曝

今晨零下3.4度！直擊玉山絕美雪景　山友登頂超嗨合照

青洲灣派對1／10登場！聽「告五人」獻唱　還能逛市集、吃美食

神秘大老闆曝光！全台最富村莊在嘉義　政商名流都來拜地方小廟

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

新學測英文重閱讀理解　補教師建議考前衝刺重點曝光

Omicron下個蛋就走！桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

郵局「箱到箱」服務點數限時加倍　新會員享一次免費寄件

醫喊話入境採全面快篩：發現染疫就關起來

泫雅、Jennie搶背！5大韓星最愛「質感小眾品牌包」，小資女必入手

妹子曬60元便當「鹹酥雞滿到炸出來」還有3樣青菜　網羨：太無情

法國強化防疫政策引不滿！10萬人喊「要自由」　警民對峙場面火爆

你想看ㄐㄐ照阿？縣府人妻簡訊超鹹濕　新竹工程師綠爆怒了

四季4主題！走訪屏東9鄉體驗原民文化、品嚐傳統排灣族風味餐

快訊／北部防疫計程車司機染疫！陳時中下午2點說明

買豪華裝修新房！她驚見插座冒水「像水龍頭一樣」　氣炸求賠償

新變種「Deltacron」現蹤賽普勒斯！結合Delta及Omicron　25人確診

鍾小平現身投票「心境平靜」　再談伴手禮：感謝朱立倫同舟專案

今明略回溫！週二冷氣團殺到「連凍5天」　北部探10度時間點曝

雞蛋糕妹「沙灘南半球照」露心機 白皙背影迷倒9000網

生活熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

75元去冰珍奶只有半杯　店家回應遭圍剿

8000多人急篩檢！王必勝凌晨PO文嘆

明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

北市1防疫小黃司機採檢陽性　指揮中心證實

案17240計程車司機排除群聚！Omicron序列和載客相符

毒物專家推「第3劑混打」　曝打同一品牌嚴重後果

更多熱門

相關新聞

南山人壽尾牙分批辦！告五人等藝人助陣　線上抽獎幫員工加碼年終

南山人壽尾牙分批辦！告五人等藝人助陣　線上抽獎幫員工加碼年終

在尾牙旺季的時刻，我國疫情再添變數，不過，大型金控早就決定不辦大型尾牙，南山人壽雖有舉辦實體尾牙，並邀請藝人閻奕格、告五人、鼓鼓助陣，但不忘遵守防疫的規定，選擇「分批辦理」，沒到場的員工有線上抽獎的福利。

告五人台北飆《華燈》夯曲　家家帶暖暖包飛金門

告五人台北飆《華燈》夯曲　家家帶暖暖包飛金門

五月天演唱會倒數13天　阿信暗示「跨年會陪大家」

五月天演唱會倒數13天　阿信暗示「跨年會陪大家」

告五人拍MV拍到漲潮　團員秒搬樂器逃命

告五人拍MV拍到漲潮　團員秒搬樂器逃命

告五人紅到首度為電影唱宣傳曲

告五人紅到首度為電影唱宣傳曲

關鍵字：

告五人青洲灣派對

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

營養師曝熱炒店「地雷菜餚」

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

更多

最夯影音

更多
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面