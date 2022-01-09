青洲灣派對1／10登場！聽「告五人」獻唱　還能逛市集、吃美食

▲觀光局將邀請告五人親臨現場演唱。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處將於1月10日至16日在大鵬灣青洲灣舉辦「青洲灣派對」，邀請到金曲樂團告五人等藝人現場演出，旅客還可逛市集、吃在地料理，並推出「限定餐飲」供旅客享用。

觀光局表示，1月10日至16日的青洲灣派對中，10至14日連續五天邀請山元聰、金帥芸欣及綠龍與他的大提琴辦理夕陽音樂會；15及16日特別邀請金曲樂團-告五人、淺堤、靈魂沙發、五五身及克里夫等多位藝人輪番上陣。

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觀光局長張錫聰表示，鵬管處落實行政院推動「向海致敬」政策，於青洲灣完成篩沙整治維護作業，也重新開放讓民眾自由進出，位置面向台灣海峽可眺望小琉球，且大鵬灣冬季氣溫較北部平均多5度，同時不受東北季風影響全年都適合辦理沙灘親海活動。

▲青洲灣派對時程表。（圖／觀光局）

「青洲灣派對活動」以打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，主打喜愛戶外生活的遊客，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行等活動。

青洲灣派對周末兩天的「冬日暖心音樂節」利用音樂元素打造海邊獨有慵懶氛圍，同時聯合南北兩大品牌(簡單生活及LA RUE)，並結合屏東觀光圈之珍珠業者打造沉浸式海景市集；最特別的是推出「限定餐飲」，結合知名蘭城西飲室與在地業者青洲灣豐BAR搭配在地食材做出之專屬料理，