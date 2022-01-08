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小孩「飯店內跌倒」受傷叫救護車　家長不滿沒關心PO文遭打臉

有家長不滿地表示，孩子在房內跌倒受傷了，飯店卻毫無關心慰問，引發網友熱議。（示意圖，非當事飯店／東方IC）

▲有家長不滿地表示，孩子在房內跌倒受傷了，飯店卻毫無關心慰問，引發網友熱議。（示意圖，非當事飯店／東方IC）

圖、文／鏡週刊

許多民眾在出遊時會喜歡選擇入住大飯店，希望能體驗到賓至如歸的服務，日前有一名家長在臉書社團中分享自己入住桃園某飯店的經驗，這名家長氣憤地表示自己不推薦這家飯店，因為先前帶孩子入住時，孩子在房內跌倒流血，但事後卻沒接到飯店的關心或慰問，讓他們氣得痛批不會再入住；然而網友們見了這則po文卻難以認同，許多人認為他們的反應似乎有點小題大作，直言「孩子受傷請自己照顧好不要什麼都要別人幫你分擔」。

這名家長在飯店住宿分享的社團表示，去年11月底帶孩子入住桃園某飯店，正要退房時孩子在房內跌倒，小孩一直喊痛，一看才發現耳朵受傷流血了，立刻請住在另外一間房的家人打電話到櫃台幫忙叫救護車。

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櫃台回應請他們直接撥打119，因為報案時對方會需要知道傷況；救護車來了之後，媽媽和小孩上車，其他人收拾行李退房，但退房時櫃台完全沒詢問為什麼叫救護車，也沒有問小孩傷勢。

家長指出，意外發生後，他們沒有接到任何關心的電話，4天後他們自己打去向客服反映此事，再隔天才接到櫃台人員來電，而電話中飯店只說「不好意思」，在他們說明完小孩會再回診後，飯店也無進一步的慰問，讓他們不滿地po文直問飯店不是服務業嗎，怎會如此處理，認為他們已經透過櫃台撥打119，他們怎會不知房內發生意外嗎，直指為何連基本的關心、慰問都沒有，並表示飯店這樣的服務態度讓他們真的不會再入住了。

家長心疼孩子受傷，似乎情有可原，但貼文一出，社團的其他網友看了卻不太認同他們的想法，許多人紛紛留言回應，「飯店本質就是租房間給你入住，貴一點的可能才會有包含貼心服務，但也不至於包山包海，不然我在家跌倒要氣房東不關心我？孩子受傷請自己照顧好不要什麼都要別人幫你分擔」「請問他們要給什麼回應呢？免費再住一次？」「服務業好可憐，都告知該自己打119了，還需要服務到什麼程度？」「替XX感到高興，可以不用接待您這樣的客人，讓人鬆了一口氣」。

家長的po文引發網友熱議。（翻攝自臉書社團）

▲家長的po文引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團）

也有人發現，家長並未明確說明孩子受傷的原因，是否是因為房內設備所造成，懷疑家長避重就輕，「如果是小孩自己不小心在房內跌倒，飯店為什麼要後續關心慰問？如果不是因為飯店人員或不當設施造成的，這樣就要飯店負起責任，未免也太無限上綱了」「理想當然是有關懷比較有溫度，因文中未提及孩子受傷的起因，單就內文，其實怪罪飯店滿不合理」「耳朵受傷不需要救護車吧！自己載不是更快嗎！」

此外，部分網友則幫原po緩頰，表示飯店有意識到救護車到場，「是應該要關心一下，完全不聞不問確實給人感受不太好。」還有人推薦自己在其他家飯店入住的經驗，指出當時也是帶小孩入住，而小孩身體不舒服要看醫生，本來只是想請櫃台幫忙叫計程車，沒想到他們竟直接開一台九人座載他們到醫院，甚至還在外面等他們看診完，隔天還關心了一下孩子的狀況，讓他們直呼好暖心！


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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