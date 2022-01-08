「整支霜淇淋」泡入辣味拉麵　甜鹹衝擊讓她驚喊：好吃到飛天

▲拉麵是台灣相當受歡迎的食物之一。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

拉麵是許多台灣人喜愛的食物之一，為了滿足大家越來越挑剔的味蕾，業者除了在食材、煮法上下功夫，也不斷開發新的口味。一名日本女網友在推特分享，她在一間拉麵店吃到「辣味味噌拉麵＋霜淇淋」的奇葩組合，沒想到吃起來十分美味，她更盛讚「好吃到要飛上天」。

日本網友amachika_sweets在推特分享照片，可以看見黃色的麵條及豆芽菜泡在橘紅色的辣味湯頭中，旁邊放著數片叉燒及一顆滷蛋，最後中間則放入一整支霜淇淋，畫面相當有衝擊性。原PO享用後表示，盛讚這一碗拉麵「好吃到要飛上天」、「極致的甜與辣，（吃起來）太幸福了」、「這是一頓美妙的午餐」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「這樣真的好吃嗎，我無法想像它的味道」、「我完全不能接受」、「我看不懂，太震撼」、「點這款拉麵根本是勇者」、「這個應該是傳說中被詛咒的食物」、「太神奇了，我也想吃吃看」、「霜淇淋是美味的關鍵」、「好想把冰淇淋壓下去喔」。

據悉，這一款拉麵是日本大阪一間拉麵店「フラン軒」推出的特殊口味拉麵，而且販售時間僅3個月（1月4日至3月底）。フラン軒其實不是第一次把甜食放入拉麵中，先前就曾推出過棉花糖搭配拉麵，當時也引起許多網友討論。