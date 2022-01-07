快訊／境外移入暴增58例「史上新高」　桃機本土維持增4案

記者洪巧藍／台北報導

境外移入大爆發，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4例本土，為昨晚公布桃機群聚相關4案，另境外移入增58例，為疫情兩年來單日史上最高，確診個案無新增死亡。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，本土個案(案17368-17371)分別為本國籍1例男性、3例女性，年齡介於20至50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

指揮中心表示，今日新增58例境外移入個案，為29例男性、29例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(35例)、法國(4例)、英國(3例)、瑞士、越南及印度(各2例)、奧地利、智利、德國、加拿大、愛爾蘭、孟加拉、奈及利亞、墨西哥、西班牙及哥斯大黎加(各1例)入境，入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月6日件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,055,274例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,035,769例排除)，其中17,258例確診，分別為2,588例境外移入，14,616例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案17271，案17272與舊案重複，改列空號)，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥深夜趕赴桃園機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

桃機群聚昨深夜再出現變化，除機場保全（案17371）增1人確診，染疫清潔工（案17239）曾去的金嗓歌友會相關民眾也有3人（案17368~17370）驗出陽性，與桃機關連個案來到12起。

王必勝昨晚說明機場新增確診，案17371為27歲女性，是桃機保全公司員工；根據桃園新聞資料，該案1月4日有喉嚨痛症狀， 1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診，CT值28.1。

王必勝說，初步調查，女保全從12/29開始，除1/2沒上班，一直到昨天都有出勤，上班地點有兩處，分別是入境1樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍，另也瞭解該案上班並未搭乘交通車，自行上下班。目前保全公司在機場服務總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

桃園市衛生局說明，金嗓歌友會接觸者採檢530人，結果有3名陽性，包含2名歌友會會員與1名同住家人；會員方面，有一名59歲女性，與其58歲同住妹妹都確診，Ct值分別是18.6與38.1；另一名會員則是50多歲男性計程車司機，幾乎天天在歌友會，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單。

桃園市衛生局表示，金嗓歌友會還有100多人採檢中，今日持續於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈。衛生局呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。