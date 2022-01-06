妻太愛逛美妝賣場「不給買就罵人」！人夫還不能洗澡　崩潰訴離

▲人夫不堪妻子長期精神虐待訴請離婚。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／綜合報導

台南一名人夫控訴，妻子婚後愛亂買東西，還禁止他與異性接觸，且時常離家出走、與其他男性鬼混，向法院訴請離婚。日前法院審理後，以人夫並未提出相關事證證明為由，駁回告訴，可上訴。

判決指出，人夫主張，他與妻子2018年9月28日結婚，妻子無業，但婚後愛亂買東西，3天就逛一次知名美妝賣場，若他不給買，會被對方從半夜吵到凌晨，並以言語辱罵，且妻子禁止他與異性接觸，導致他連加油、買東西都要找男生一起買。

人夫指出，妻子因想獨處，他便租屋給對方居住，但妻子卻嫌其他房客音樂放太大聲，吵著要搬家，甚至敲鄰居房門，讓房東拒絕租屋；此外，妻子常離家出走3、4個月都不回家，還跟其他男性鬼混，對他不聞不問，而2人同住期間，妻子不讓他洗澡、凌晨時間趕他出門上班，讓他承受莫大壓力而辭了9年的工作，且因不堪同居虐待，決定訴請離婚。

妻子否認指控，辯稱是丈夫沒有帶飯給他吃，且無故將電話停話，害她無法聯絡上對方；至於吵著買東西、不讓丈夫洗澡、凌晨趕丈夫出門的指控，都是很久以前的事情，至今已有1年以上的時間。

不過，日前法院審理後，以人夫並未提出相關事證證明為由，駁回告訴，可上訴。