濫倒廢土海撈上千萬　大咖被告「毛毛蟲」訊後500萬元交保

▲北市爆發廢土濫倒牟利案件，綽號「毛毛蟲」的王建翔（左）被諭令500萬元交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

北市爆發亂倒廢土牟利案件，業者藉此海撈約上千萬元，士林地檢署4日由主任檢察官陳彥章等人，指揮刑事局偵查第四大隊及3個北市警分局，會同環保署督察總隊北區環境督察大隊，前往北市等26處執行搜索，查扣犯罪所得約1000多萬元，同時拘提52名被告到案，經訊問後，綽號「毛毛蟲」的土方公會理事長王建翔與侯姓犯嫌各以500萬元交保。

士林地檢署4日發動搜索，由主任檢察官及檢察官劉畊甫指揮，刑事警察局偵查第四大隊、南港分局、士林分局、文山第二分局等單位，會同環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，分頭前往北市、新竹、台中等26處進行搜索，並帶回多名涉案犯嫌，其中包含綽號「毛毛蟲」的王建翔。

▲同案被告交保離開。（圖／記者游宗樺攝）

檢警調查，王建翔與天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫，先前有過密切合作，王鑫曾被懷疑涉及「館長」陳之漢槍擊等案，去年7月遭刑事局帶回漏夜偵訊，王鑫於警詢時行使緘默權，經檢察官複訊後，依殺人未遂等罪諭知王鑫200萬元交保並限制出境，而王建翔也因同案被捕，獲100萬元交保。

此次王建翔又涉及濫倒廢土牟利案件，與多名被告被帶往士林地檢接受訊問，訊後被依違反《組織犯罪防制條例》與另一名侯姓犯嫌2人各以500萬元交保，39名犯嫌則分別以2萬至30萬元交保，4人訊後飭回。