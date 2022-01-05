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中科院採購黑幕！　藍委主任施壓「35億F16標案」獨厚神祕廠商

中科院遭控獨厚峻為公司（圖），讓該公司輕易取得35億元標案。

▲中科院遭控獨厚峻為公司，讓該公司輕易取得35億元標案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名中科院離職員工向本刊爆料，指某藍委辦公室主任向中科院施壓，在空軍「鳳展專案」地空通訊升級跳頻案，逼著軍方修改規格，遷就「竣為公司」的劣質品，為該公司護航，由於中科院是行政法人，不受政府採購法限制，最後此案修改規格，降低標準，以低價（35億）由峻為公司獨家承攬，類似犧牲品質圖利廠商的案子，至少還有2起。

投訴者指出，今年初，因為空軍「鳳展專案」要將141架F-16AB block20戰機，提升為F16V戰機，所以地空通訊系統也要提升性能，軍方編列54億元預算，要將傳統「定頻式」的UHF地對空無線電機，升級為兼具「跳頻」功能的無線通信系統。

由於中科院是行政法人，不受「政府採購法」限制，於是該藍委辦公室主任向中科院施壓，指定由「竣為」公司承攬，並改以國外購買組件，在台組裝方式交貨。但峻為公司的產品無法符合規格，於是這名主任向中科院施壓，降低規格標準，以35億元低價讓竣為承攬。

峻為公司曾低價搶標15輛機動通訊車，卻爆發延遲交貨、車廂漏水等問題。（翻攝中華民國空軍臉書）

此外，此外，2018年空軍地對空「VCS通訊整合系統」升級、更新，軍方要求必需在60秒內開機，而「竣為」的兩光VCS系統，開機需要180秒，當然不符軍方規格，此案最後幸好軍方堅持住原則，沒讓竣為得標，而由中華電信承攬。

該藍委辦公室主任惱羞成怒，竟然壓迫軍方，提供開標全程錄影，極盡刁難之能事，搞得空軍違反「政府採購法」必需在開標後10天內公佈的規定，延遲了6個月才公佈中華電信得標。

事實上，早在馬政府時代，「峻為公司」就聘請退役將校當「門神」，低價搶標，取到「空軍機動通訊車」15套採購案。結果，不但第一批延遲500天交貨，差點被解約，車子狀況百出，還會漏水，保固期過後，空軍每年得編列1千萬預算維修、善後。

針對層出不窮的軍備品採購弊案，立委趙天麟表示，他建議國防部仿效美國五角大廈，成立「測試中心」，除了採購單位提出規格，除了符合標規，還得經過測試，符合戰場需求，才能驗收，如此可杜絕「規格綁標」的陋習。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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