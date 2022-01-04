桃機清潔員忠貞市場擺攤2天！桃市即起至1／7「開設3大採檢站」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增4例本土個案，均在桃園市，其中桃機清潔人員案17230，在2021年12月30日、31日在忠貞市場有擺過攤，販售髮箍與兒童用品，桃園市政府也今日下午起設置3處採檢站，開設至1/7下午5時止，提醒有相關足跡者可到採檢站進行採檢。

設置臨時採檢站如下：

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一、採檢站地點

龍岡大操場天幕（平鎮區公所）-聯新醫院

北區客家會館草坪（八德區公所）-國軍總醫院

龍岡黎明公園（中壢區公所）-部立桃園醫院

二、開設日期

1/4 （二）下午2-5

1/5 （三）上午9-12、下午2-5

1/6 （四）上午9-12、下午2-5

1/7 （五）上午9-12、下午2-5

至於被問及該名清潔人員感染源是否非機場，而是在市場擺攤時染疫？陳時中坦言，「任何可能性都有」，因此才需要做大規模採檢，未來需要靠基因定序與疫調才能把傳染途徑溝露出來。目前指揮中心推測傳染路徑為不排除入境旅客傳給防疫計程車，司機在使用環境時被感染，又在坐同巴士時傳染給其他人。

陳時中話鋒一轉提到，也有可能是在轉盤間使用旅客多，在該處被感染後，又傳給同車另一名旅客，其中一人為清潔人員，計程車司機在使用廁所時又遭感染，「各種途徑都有可能」，希望能將可能性一一排除，早日弄清楚傳染途徑。