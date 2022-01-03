塔利班高調宣傳禁酒！　3000公升全倒進喀布爾運河

▲塔利班宣傳禁酒將3000公升全倒進運河。（圖／翻攝自推特／@GDI1415）



文／中央社

在阿富汗塔利班新政府打擊酒類銷售之際，阿國情報機關今天宣布，一組情治幹員將查獲的大約3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。

阿富汗情報總局（GDI）今天在推特（Twitter）發布的影片畫面顯示，情報人員將喀布爾突擊行動中查扣的數桶儲酒倒入運河中。一名宗教學者在影片中說：「穆斯林必須嚴格戒禁製造和販售酒類。」

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

法新社報導，目前不清楚塔利班（Taliban）當局是何時發動突擊或這批酒是在何時被銷毀。不過，情報機關發表的聲明說，他們在這波行動中逮捕3名酒商。

阿富汗即便在過去親西方的政權統治下，也不允許販賣和飲用酒類；而以奉行伊斯蘭基本教義聞名的塔利班政府取締酒精的嚴格程度，更是有過之而無不及。

自從塔利班2021年8月15日重掌阿富汗政權以來，在全國各地展開突擊行動的頻率增加，打擊毒品也是目標之一。

塔利班政府的「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）也已頒布幾項限制婦女權利的指導方針。

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