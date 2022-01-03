世新電臺落實大學社會責任　「我愛芳鄰」節目邀里長談地方事

▲ 以幸福華興為口號的華興陳峙穎里長。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新電臺於每週二及週四中午12：30到13：00播出的「我愛芳鄰」節目，以邀請文山區各里里長分享各里大小事及相關事務，進一步認識里民們生活的地方為主要內容，透過廣播及臉書現場直播的形式，即時和里長及主持人進行提問和互動交流，讓世新大學「校內廣播實習」課程成為另類的大學社會實踐。

「我愛芳鄰」播出至今，已有景行里里長劉竹英、景東里里長高鳳謙、華興里里長陳峙穎、試院里里長廖欽銅、景美里里長林賢錡，以及景慶里里長黃逢廣等里長受邀到節目中分享。

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主持人以自身居住景行里經驗向劉竹英里長提問，提及到夜市動線規劃及馬路問題，讓里長藉由此管道和里民直接對話，並透過遊戲環節增加節目趣味性。景東里高鳳謙里長分享到老人照護，及仙跡岩的立體陶偶美化，並以呂洞賓主題為登山客們打造新的打卡景點。另外，以幸福華興為口號的陳峙穎里長，也在節目開頭和主持人跳舞，展現華興里的活力，並在節目中提到光明市場由盛轉衰，是因傳統市場需求的下降所導致。

廖欽銅里長在「里民的話」環節上，聽到在地里民的回饋，使節目除了深度的訪談外，增添不少人情味。而林賢錡里長也講述到景美里的懷古景點，分享了景美火車站、梘橋、開道碑、祖師廟等文史點，讓大家能走訪過往懷舊風情。景慶里黃逢廣里長在節目中談及自己多年服務景慶里里民的經驗，從基建、環境綠化、再到社區服務，並在節目尾聲為大家獻唱「客家本色」。

▲ 試院里里長廖欽銅在節目中聽到在地里民的回饋。（圖／世新大學提供）

透過「我愛芳鄰」節目，能對各里特色及其所注重的內容深入了解，而學生製播現場節目的多元及創意性，也成為節目的一大亮點。跳脫單人直播的形式，「我愛芳鄰」邀請里長一同參與節目，在節目中暢談里的大小事，而學生也透過精彩的創意，發想出如開場跳舞、遊戲互動、里民的話等環節，豐富節目內容的同時，也讓直播多了趣味性及可看性。

從事前規劃節目及聯絡里長，到實地踏查各個里的特色產業或過往建築，「我愛芳鄰」節目讓學生有機會從不同視角出發，嘗試製作直播節目，並加入現場訪談，將過往所學於節目當中呈現，將實習課程中學習和實作並行的理念完整實踐。而學生透過與里長的合作，一方面協助宣傳文山區各個里，另一方面也促進學生與在地的連結和互動，讓其能主動關心周遭鄰里的歷史及日常事務，並逐步開始大學的社會實踐，這也是世新電臺臺長陳清河不斷提醒的理論實踐以及媒體人應有的社會責任。

「我愛芳鄰」節目未來也將邀請到萬和里、興安里、忠順里的里長，於世新廣播電臺及臉書粉專進行直播，節目持續播出直到1月11日為止，期望能透過嶄新的形式，一同串連起里，並帶給聽眾朋友及里民們認識各里特色及互動的管道。