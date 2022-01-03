穿心機裙聚會！正妹醉倒感覺「有人伸進洞」　驚見同學躺一旁崩潰

▲苗栗一名正妹穿著挖洞連身裙去參加同學會，沒想到卻遭到同學猥褻，崩潰對同學提告求償。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／苗栗報導

一名正妹穿著心機性感連身衣參加同學會，一群人租下苗栗一間小木屋在裡面飲酒狂歡，但正妹因不勝酒力醉倒，躺在客廳沙發上休息，沒想到一名男同學阿建（化名）見有機可乘，竟偷溜進客廳偷摸正妹，還把手伸進衣服妹搓揉乳頭。正妹雖酒醉，但仍有意識，發現是阿建動的手，事後氣得對阿建提告。法院審理後，依法判阿建10個月徒刑。

判決指出，正妹2019年9月間穿著兩側挖洞的連身裙稻苗一參加同學會，而過程中一群人在小木屋烤肉、飲酒，玩得不亦樂乎，而正妹也因此醉倒。沒想到卻遭到阿建伸出狼爪。

正妹指控，「當天我穿了1件類似平口、側邊兩側都有挖洞的連身衣，肋骨那個部分是有挖洞的，別人可以很容易的用手從側面伸到裡面去」，而當時阿建先從左側伸手進入，又從上方伸入，時間大約10幾秒，而當時她有掙扎，之後是有另名彭姓同學近來，阿建才停手。

更誇張的是，阿建不只撫摸，甚至還搓揉正妹乳頭，「我印象中他應該是一手，兩邊胸部都有摸，那時候我是醒著，我有要反抗，有動我的身體，可是因為我已經喝酒了，所以力氣沒有很大，沒辦法反抗」。事發當下，正妹相當錯愕，也覺得丟臉，不知道該如何面對，也不想破壞一群人的友誼，才一直不敢說出口。

直到後來，正妹才跟兩名交情較好的同學訴苦，「我在這件事之後經歷了很痛苦，不知道該怎麼面對，想要就這樣逃避，可是我在台北偶然遇到阿建，我發現我自己很想要逃跑，然後也覺得很恐怖，也就是在2019年年底的時候，我才發現原來事發到當時，我都完全沒有辦法真正的去面對這個傷口，我不想要我一輩子就這樣逃避，也不想要當一個沉默的被害人」，因此決定提告。

對此，阿建辯稱，自己是被冤枉的，正妹一開始是醉倒在浴室，大家都叫不醒她，他還公主抱把正妹抱上沙發，後來他曾3度獨自回到客廳，「1次上廁所，1次去冰箱拿酒，第3次是想進去看她醒了沒，結果發現她毛毯掉在地上，我就幫她蓋上」。阿建表示，第三次回到客廳時，發現正妹手機亮著，而螢幕上顯示正妹正在跟別人傳訊息稱，「有人摸我」，可見除了他之外，也有別人進到客廳。

不過，法官審理後認為，阿建在事發後還主動傳訊息給正妹道歉，且當時他明知道正妹是在客廳休息，卻還多次藉故進入客廳，這很可能干擾到正妹休息，且2人是認識許久的朋友，彼此間並沒有仇恨、糾紛，正妹應不至於虛構自己遭到猥褻一事，因此認定阿建罪嫌，依乘機猥褻罪嫌判處10個月徒刑