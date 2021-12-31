中山高2大貨車追撞！衝出護欄噴南下車道　命危駕駛恢復心跳

▲▼ 國道一號南向259.4公里交通事故 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局31日01時07分接獲民眾報案於國道1號北上259.4K附近有砂石車與大貨車發生車禍，砂石車甚至翻過路肩炸欄衝至南下車道邊坡。

消防局立即派遣嘉太、大林、民雄、三和及雙福分隊前往處理，據了解，現場北上車道20噸大貨車有1名男性患者年約62歲(現場評估無生命跡象，由嘉太91送慈濟醫院救治後恢復心跳)；南下邊坡砂石車則有2名男性患者分別年約34及37歲(均無明顯外傷、意識清楚，由民雄91送往嘉基醫院)，另有一部自小客車於南下車道撞擊車禍障礙物，無人受傷。

警方表示，37歲戴姓男子所開大貨車於110年12月31日1時4分許行經國道1號南向259.4公里處，疑似未注意車前狀態追撞前方一部載運紅土由62歲尤姓男子所開大貨車，戴男車子撞擊後衝出外側護欄側翻於邊坡，尤男車則衝向對向（北向）車道翻覆於外側車道及路肩而肇事，另外後頭二部小客車（駕駛人邱男及許男，分別為24歲、23歲，均未受傷）因閃避不及撞擊事故現場散落物而肇事。

現場北向車道管制內、外線車道，開放中線車道通行；南向車道管制內側、中線車道，開放外側車道通行，進行車輛拖吊及路面清掃作業，現場南、北雙向已於5時18分排除，恢復全線通車。惟北向車道因中央紐澤西護欄變形（尚待修復），占用部分內側車道，故封閉該處內側車道。

戴男駕駛人雙腳擦傷（輕傷）送嘉義基督教醫院，尤男頭部受重傷送大林慈濟醫院搶救後，已恢復心跳，目前生命跡象尚穩定，雙方酒測值均為0.00 MG/L。

警方呼籲，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年1至10月因未注意車前狀態肇事共5,507件，本大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，於夜間時段駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。