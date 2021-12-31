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長榮員工曝3年「年終可拿90個月」　低調曬入帳紀錄：明年一樣有

記者柯沛辰／綜合報導

長榮海運員工爽領40個月年終，羨煞不少上班族。有內部員工在網路上匿名曬出入帳紀錄，證明「新聞上都是真的」，還說自己只是小職員，都拿40個月，全公司陸勤可說是「人人有獎」，若無意外，到了明年業績應該也差不多，所以自2020年開始算，3年來總計可拿90個月。

長榮海運（2603）2021年前三季稅後盈餘已達1582.79億元，第四季運價又持續看漲，法人估計2021全年賺破2000億元「應該很輕鬆」。事實上，長榮海運2020年稅後盈餘243億元，去年早已大方發出10個月年終，如今盈餘衝到10倍，近期發出40個月年終，引爆全台職場話題。

一名女網友在Dcard匿名曬出入帳紀錄，說自己一般小職員都領40個月了，同事也都領40個月，但平時若有遲到、早退紀錄的就可能只有36個月，「新聞上都是真的，不是只有高官有，人人有」。她指出，去年領10個月，2022年業績應該跟2021年差不多，沒意外也會是40個月，等於「這3年拿90個月年終」。

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▲▼長榮員工曝3年「年終可拿90個月」　低調曬入帳紀錄：明年一樣有。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友低調曬出入帳紀錄，年終40個月拿了153萬7797元。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，不少網友立刻紛紛驚嘆「直接少努力90個月」、「請問有缺男友嗎」、「羨慕忌妒恨」、「三年買房不是夢」、「直接財富自由，薯條加大不用考慮」、「請問妳們公司還有缺人嗎」、「想請問妳的職務」、「笑死大家都瘋掉了」、「哇賽，年收破兩百了」，但也有人說「比較想知道工作的缺點」、「可以PO一篇文介紹一下你們的甘苦談嗎？」

還有網友悲情表示，「還在上班的我流下眼淚」、「別人的老闆就是不會讓人失望」、「現在想怎麼進長榮是不是晚了」、「好難想像40個月的年終…工作5年了，永遠都是1.5個月」、「同學有領到60個月的，我還在信義區領38k哈哈...」、「海勤人員沒有...船員是簽合約的，當初簽約多少就是多少」、「很多船員心情低迷，或被朋友親友問到煩，直接手機關機」。

其中，有人好奇發問，「有同學的爸爸做了34年耶，這不就領很猛？」、「今年離職的人不知道現在心情如何？」對此，原PO先後回應「應該有80個月」、「在後悔」，再度震驚廣大網友。

▼有網友好奇問，同學爸爸做了34年領多少？原PO解答了。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼長榮員工曝3年「年終可拿90個月」　低調曬入帳紀錄：明年一樣有。（圖／翻攝自Dcard）

▼原PO也透露了離職同事的心情。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼長榮員工曝3年「年終可拿90個月」　低調曬入帳紀錄：明年一樣有。（圖／翻攝自Dcard）

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ET快訊
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

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