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林瑞陽回應了！張庭夫妻爆26億資金遭凍結　凌晨首發86字聲明

▲ 張庭、林瑞陽現身上海。（圖／tst達爾威公司提供）

▲張庭、林瑞陽的公司被立案調查。（圖／tst達爾威公司）

記者崔子柔／綜合報導

張庭和「台灣第一小生」林瑞陽近年淡出演藝圈，工作重心移往大陸，轉型為透過直播、影片販售保養品的微商教主，其公司近日被市場監督管理局揭露有違法嫌疑，外傳高達6億人民幣（約26億台幣）資金遭凍結，林瑞陽則在今凌晨首發聲回應。

石家莊市裕華區市場監督管理局日前證實，林瑞陽、張庭電商「上海達爾威貿易有限公司」遭群眾舉報，故在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由立案調查，認為其涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，據《新京報》報導，外傳達爾威公司高達6億人民幣的資金遭凍結。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲林瑞陽轉發聲明。（圖／翻攝自微博）

林瑞陽今（29）日凌晨轉發「TST庭秘密」官方微博發布的聲明，內容指出上海達爾威貿易有限公司是合法經營的公司，成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，我司將積極配合相關部門工作。

不過早在今年9月就有消息指出，張庭將旗下9家公司註銷，單一家資本額就高達4500萬人民幣（約1.9億台幣），9家總合超過17億台幣，大動作引起外界關注，達爾威當時則解釋是「集團業務及架構調整」，才將張庭旗下沒有開展業務的幾間公司註銷，她本人也依然積極更新社群網站，並未表露出任何異狀。

▼張庭、林瑞陽近年將工作重心移往大陸發展微商事業。（圖／tst達爾威公司）

▲ 張庭、林瑞陽現身上海。（圖／tst達爾威公司提供）

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