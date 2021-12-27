掛抗議布條長期占用路邊停車格　他控「妨礙別人權利」狠砸3車

▲台南市警二分局警方到場查獲32歲盧姓男子在砸車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局26日下午1時時34分許據報，中西區府前路一段台灣銀行前停車格有車輛遭砸毀，巡邏員警火速到場，發現32歲盧姓男子持角鐵條在現場砸毀自小客、自小貨共3部，盧男向警方表示不滿路邊停車格位被3車長期占用掛白布條抗議，妨害他人停車而砸車。

▲網友PO文中西區府前路一段台灣銀行前停車格有車輛遭砸毀。（圖／翻攝自臉書台南大小事，下同）

市警二分局指出，12月26日下午1時34分許，接獲民眾報案，二分局南門所轄府前路一段台灣銀行前停車格有車輛遭人砸毀，巡邏員警火速到場，見到1名32歲盧姓男子手持角鐵條在現場砸毀自小客2部、自小貨車1部，犯案工具為第三部自小貨車上所放置之角鐵條。

警方於現場權利告知後以現行犯逮捕盧男回所訊問犯罪動機，盧男向警方表示，因不滿車位被長期佔用無法停車而犯案，經聯繫受害的3位車主到案後，全案依毀損罪嫌送辦。

據了解，該3部車輛長期被停放在中西區府前路一段台灣銀行前路邊停車格內，車上掛有抗議白布條，抗議陳姓前立委相關之民事訴訟案，惟該些車輛雖有在繳停車費，也會移動停車格，但的確長期在該處附近格車格位「輪動」，使其他有需要到行洽公的民眾無停車格位可停，確實易引起爭議。