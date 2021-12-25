王朝903太詭異！警摸黑入門「被踢」　聽到女聲說：我在你後面

▲吳女多年前在飯店裡穿紅衣輕生的往事意外被鄉民討論。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人王力宏與前妻李靚蕾的風波不斷爆出案外案，南拳媽媽成員彈頭無預警說出「王朝903是誰的女朋友上吊？」讓過去案件再次浮出檯面。警轄區松山分局證實，偵辦該案時突然遇到飯店大停電、鑑識人員的相機故障，以及員警回報時聽到有女生說「我在你後面」等，情況非常詭異。

據悉，吳姓女子疑似跟閨蜜吵架，2016年10月27日在台北市知名的「王朝大飯店」內輕生；吳女身穿紅衣、塗紅口紅，並在臉書發文說「你（妳）會下地獄，因為我一定會找你（妳），我就是這麼可怕！」，現場也遺留遺書。

▲吳女疑似與閨蜜因林俊傑而發生爭執。（圖／翻攝自當事人臉書、微信截圖）



據《中時新聞網》報導，松山分局參與辦案的員警證實該案的確有許多問題，讓他印象深刻；員警表示，案發當日他們獲報要進入現場，飯店卻突然停電，有人摸黑進入房內時，感覺被踢了一下，這才發現遺體竟在一旁，嚇得他立刻奪門而出。

另外，也有員警見狀立刻用手電筒檢視，要回報現場狀況時，突然聽到有女生在身後說「我在你後面」，讓這名員警瞬間嚇到說不出話來。

據悉，警方進入房內要拍攝遺書時，相機也突然故障，如何按快門都無法拍攝；停電部分，則是飯店突然跳電，導致變電箱毀損，周邊1697戶都停電，共影響600多人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘