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人妻不孕被冷暴力！她怒嗆丈夫「媽寶去吃老奶」　結局慘了

人妻多次辱罵丈夫「媽寶」「笨」，法院判決2人離婚。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

一名人夫難忍妻子罵他「趕快去吃老奶」「媽寶」「笨兒子」，向法院訴請離婚。女方則表示因不孕治療失敗，丈夫想要離棄她，還對她出粗語，她才開始以相同粗言回應。一、二審認定有難以維持婚姻的重大事由，雙方歸責程度相當，判決准予離婚。可上訴。

人夫主張，他與妻子結婚12年，婚後育有一女。近5年來常因生活瑣事及陳年往事和對方爭吵，妻子多次以言語或傳訊息方式，辱罵她「幹X娘」「去吃老奶」「你這個媽寶、笨笨兒子」「沒路用」「笨笨的我是你老母是快打來」「去顧你老母比較快」「幹」「讓大家知道媽寶」。

妻子解釋，不孕治療失敗後，丈夫與婆婆開始對她施以冷暴力，不讓她使用冷氣睡覺，甚至為準備訴請離婚，經常貶損、激怒她，再將她受激後的言行錄音，故意使婚姻破裂。她因感到極度沮喪與壓力，因此對丈夫說出「笨笨、笨兒子、媽寶、幹」等語，除了已向丈夫道歉，為挽回婚姻也學習善意表達自己感受、問候婆婆、留言關心丈夫，但仍被夫家冷漠以對。

一審判決離婚後，妻子再提上訴，二審合議庭認為，妻子面對丈夫及婆婆的問題，是不斷以指責、辱罵、諷刺方式與丈夫為不良的溝通，甚至以貶抑人格、尊嚴的「媽寶」、「笨蛋」罵丈夫，更以「三八」罵其家人，並不只一次表示要放棄此段婚姻，堪認雙方無法為良性溝通，夫妻情感已至難以改善的地步，因此認定2人的婚姻已生破綻而無回復希望，有不能維持婚姻重大事由，2人歸責程度相當，判決准予離婚。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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