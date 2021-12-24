豪詐「1359萬」助理費！新北議員周雅玲竟拿來繳房貸　下場出爐





▲周雅玲涉詐助理費，遭檢方起訴。（圖／翻攝自新北市議員周雅玲臉書）

記者陳以昇／新北報導

民進黨籍新北市汐止區市議員周雅玲涉嫌利用人頭詐領助理費，違反《貪污治罪條例》。新北地檢署事後指揮台北市調處，到議員服務處、住所等5地進行搜索，查扣手機、平板、存摺等物證，並通知被告7人及證人2人到案說明，而周雅玲訊後被聲押禁見，最終裁定300萬元交保。新北地檢署24日偵結，周雅玲被依貪汙治罪條例起訴。

據了解，周雅玲被舉報利用人頭詐領助理費，而檢方介入調查後發現，周雅玲自98年間起至109年間止，利用未實質擔任其助理之多名親友作為人頭，向新北市議會申報擔任公費助理，每月詐領薪資2至4萬元不等，12年來共詐領1359萬6460。

新北地檢署檢察官事後兵分五路進行搜索，針對周雅玲市議員服務處、戶籍地等5個地點，查扣手機、平板、存摺及相關文書等物證，並陸續約談周的小妹及6名助理。

▲周雅玲涉詐助理費，遭檢方起訴。（圖／記者陳以昇攝）

另外，周雅玲詐得助理費後，又指使期大妹填寫取款憑條，並陸續將款項領出私用，至於人頭助理薪資的部分，則是匯入周雅玲在汐止的房屋社區管理委員會帳戶，不僅如此，她還曾將此費用用來繳納父親計程車費和其宜蘭礁溪房屋貸款。

對此，周雅玲坦承犯案，而其大妹也坦承有用人頭助理薪資來支付她私人的管理費。至於周小妹及6名助理的部分，7人均坦承擔任人頭，

檢方認為，周與其大妹涉犯貪汙治罪條例的利用職務上之機會詐取財物罪、偽造文書的公務員登載不實等罪嫌，因此將2人起訴，至於周小妹及6名助理偽造文書罪嫌部分，則給予緩起訴處分。