瘋電影／天才貓奴畫家　在痛苦中創作美好

文／賴賴

瘋言瘋語：

路易斯維恩的貓畫，透過電影才真正認識這位貓畫家和他美好的愛情故事，家中唯一兒子的責任，電影流暢好看，充滿戲劇化的生命故事，一個沒落的貴族卻仍肩負著社會眼光的枷鎖，看完有深度啟發作用。

男主角班尼克康柏拜區在這片中有精湛的演技，從年輕演到老，從正常演到瘋，富裕到貧困，從和平到戰爭，一段生命濃縮在兩個小時的劇情裡，這個有著心理疾病基因的貴族家庭，卻因這位擁有藝術天分的獨子而改變了這個家庭的命運，但最終還是心底的愛支持著生命不斷產生價值。

透過電影認識這位畫家，電影好看。



片 名：天才貓奴畫家

英文片名：The Electrical Life of Louis Wain

類 型：劇情

上映日期：2021-12-03

片 長：01時51分

導 演：威爾夏普(Will Sharpe)

演 員：班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 克萊兒芙伊(Claire Foy) 、 塔伊加維迪提(Taika Waititi) 、 安德莉亞瑞絲柏(Andrea Riseborough) 、 奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱

《天才貓奴畫家》講述於 19 世紀末英國藝術家路易斯韋恩，才華洋溢的他以畫生動活潑的「擬人化貓」畫作而著名，故事則聚焦在他與10歲年齡差距的妻子艾蜜莉的愛情故事，以及與家人間的緊密關係變化，即使晚年因精神分裂所苦，從未停止畫出關於貓的創作，全都是源於對妻子，以及他們所飼養的小貓彼得身上不可磨滅的愛，故事相當動人，也吸引了康柏拜區的關注：「路易斯的故事非常感人，我因為他的藝術才能而深受吸引，而他的整個人生歷程也十分特別。」

▲長子長女照顧所有妹妹們，請來家教指導妹妹們學習。

▲兔唇長子遇上家教便初戀了，社會不容許雇主與受聘者的懸殊階級關係婚姻。

▲為了養活這群妹妹們，長子靠在媒體畫畫賺錢。

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