瘋電影／猛毒2：血蜘蛛　外星人也是有分好壞

文/賴賴

瘋言瘋語:

特別找到2018年原來有看過第一集耶,第一集的評價是超好看的,雖然完全忘記,就把這當作第一次看,肯定不差,沒想到,凡事不能預設立場,這次第二集真的…..可能疫情的關係,劇本劇情內容真的很不多,整部電影大概就是吵架和好的簡單友情感,重複性的特效都把他當作疫情的關係,把資金都拿去做疫苗了。

電影除了有長得很像大黑妖和大紅妖,場景不多又多在晚上出事,所以美術陳設就可以跳過,特別值得推崇的是超能力監獄,整體設計是不花太多錢卻有新鮮感,建議以後可以在超能力監獄多加著墨,畢竟靠著兩個老男人和兩隻外型相似卻有點愛吐舌頭的大黑大紅,真的讓很久沒看電影之後,失去看電影的專注力而不斷分心。

總之,這部電影TA肯定沒有在管我們這些影癡,是屬於小學生的美國動漫質感。

片 名:猛毒2:血蜘蛛

英文片名:Venom: Let There Be Carnage

類 型:動作、科幻

上映日期:2021-10-13

片 長:01時37分

導 演:安迪瑟克斯(Andy Serkis)

演 員:湯姆哈迪(Tom Hardy) 、 蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams) 、 伍迪哈里遜(Woody Harrelson) 、 娜歐蜜哈瑞絲(Naomie Harris) 、 雷德史考特(Reid Scott)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:索尼影業



劇情大綱

2018年《猛毒》推出後全球累積票房就突破8.5億,創下該年度全球票房第 7 名的佳績。睽違三年,《猛毒2:血蜘蛛》將由安迪瑟克斯執導,除了湯姆哈迪強勢回歸,上一集《猛毒》片尾彩蛋出現的神祕殺人魔克萊圖斯卡薩迪將在續集中掀起腥風血雨,讓觀眾在大銀幕首次見到「蜘蛛人宇宙」大魔王「血蜘蛛」殘暴真面目!

▲這次電腦特效將人獸相容於一身分解抽離效果做得非常自然。

▲只有前女友能夠理解猛毒與男主間的關係。

▲這樣的一隻特效怪物價值不斐。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI