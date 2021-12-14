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瘋電影／活了100天的鱷魚　無常也是一種日常

文／賴賴

▲▼活了100天的鱷魚。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

非常日本文青的動畫設計，整個劇本就像是你我生活日常般的平常，節奏平緩，單就劇情設定一個純情男告白戲，朋友間的互相鼓勵支持，沒有豪華的聚餐，美麗的衣裳，就是打打遊戲和吃吃拉麵，我們的生活瑣碎，和朋友聚會卻令觀眾感受到是原來朋友是你人生中最珍貴豪華的禮物，那些稀疏平常的建言，輕而易舉的改變你的人生，使生命過得更有色彩。

電影不會令人傷心落淚，導演處理的死亡幾乎無感，刻意不說明的死法，也沒帶到誰悲愴痛哭和驚天地的苦情配樂，人們就跟日常一般的繼續生活，是不是忘記你好像也不那麼重要了，畢竟無常正是日常的一部份，所以反而你會更慎重的過每一天活著的時間，要過一個無憾的青春。

這是一部非常細細咀嚼的作品，厲害的劇本導演，非常推薦。但這是文青電影。

片　　名：活了100天的鱷魚
英文片名：The Crocodile that Lived for 100 Days
類　　型：動畫
上映日期：2021-12-03
片　　長：01時03分
導　　演：上田慎一郎 、 福田美由紀
演　　員：神木隆之介(Ryunosuke Kamiki) 、 中村倫也(Nakamura Tomoya) 、 新木優子(Yuko Araki) 、 山田裕貴(Yuki Yamada) 、 杉田智和
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

在櫻花盛開的3月，大家約好要一起賞櫻，卻遲遲看不見鱷魚的身影。擔心鱷魚的老鼠將櫻花的照片傳給夥伴們，卻顯示在鱷魚掉在路上且螢幕破裂的手機畫面中。到賞花日為止的100天內，鱷魚過著再平凡不過的生活。賞花日的100天後，櫻花樹上長出綠苗，鱷魚的好友們無法面對與鱷魚之間的回憶，彼此漸漸失去了聯繫……。

▲▼活了100天的鱷魚。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲鱷魚的好友群，都是好人。

▲▼活了100天的鱷魚。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲好友勸鱷魚有喜歡的人就去告白。

▲▼活了100天的鱷魚。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲鱷魚走了，大家的生活一樣照過。

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