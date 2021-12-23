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夾香菇娃娃…拔起瞬間「極限拉長」　38秒魔性片笑翻網：後座力太強

▲▼夾香菇娃娃…拔起瞬間「極限拉長」　網笑噴：怎麼可以那麼長。（圖／翻攝自生活菜雞）

▲38秒夾香菇娃娃爆笑片瘋傳，拔起瞬間「極限拉長」讓網笑噴。（圖／翻攝自生活菜雞）

網搜小組／趙蔡州報導

夾娃娃若碰上台主精心設計的關卡，玩起來真的相當歡樂。一名網友在臉書社團分享一支影片，客人準備夾一個香菇娃娃，不料爪子降下後拔起，香菇的根竟還埋在板子下，經過不斷的重覆拉拔，才終於成功抓起香菇娃娃，38秒影片曝光後瞬間引發熱議，不到1天就超過萬人轉貼分享。

影片中可以看見，客人準備夾機台內其中一個香菇娃娃，不料爪子降下後拔起的瞬間，才發現香菇的「根」竟然深埋在板子下，他立刻投幣再次抓一次，這一次直接把香菇高高抓起，但「根」卻仍然沒有全部拉出，他最後總共抓了4次，才終於讓香菇娃娃掉落洞口。

38秒魔性影片曝光後立刻在網路瘋傳，不到1天在各社團累積超過萬人分享，有人說「我以為他永遠拉不完」、「怎麼可以這麼長啊，好好笑」、「拔粉刺嗎」、「影片的後座力好強，快笑死」、「姐夫都沒那麼長」、「第二夾髒話都出來了，哈哈」、「笑到差點把水噴出來」、「總之我不停重播，好歡樂」。

怎麼那麼長

林雯雯發佈於 2021年12月22日 星期三

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夾香菇娃娃…拔起瞬間「極限拉長」　38秒魔性片笑翻網

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