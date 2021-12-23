　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

勸酒男敬酒被拒！怒塞「3塊棗糕」進客人嘴裡讓他「窒息死亡」

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲酒示意圖。（圖／unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸陝西省商洛市一名徐姓男子為了感謝幫忙辦喪事，設宴感謝小王（化名）敬酒，發現對方拒絕再喝後，竟直接將桌上的棗糕塞進小王嘴裡，導致小王窒息而死。近日判決出爐，法官依過失致死罪判徐男2年徒刑，另因與被害人家屬私下和解，宣告緩刑3年。

據《九派新聞》報導，徐男的哥哥2020年12月去世，小王等人到徐男家中幫忙處理後事，徐男一家人為了感謝，便設宴答謝賓客。

宴會中，徐男向小王敬酒，小王表示已喝了不少，因此決定不喝，這行為讓徐男暴怒，立刻拿起筷子將桌上的棗糕連塞3塊進入小王嘴裡。小王痛苦難耐，將第三塊棗糕吐出來，徐男則將被吐出的棗糕撿起並塞進小王嘴裡，導致王男窒息而死。

法醫表示，小王因食物快速進入口腔內，形成的食團完全阻塞呼吸道，導致機械窒息死亡。醉酒因素對死者小王最終因食物阻塞呼吸道，導致窒息死亡起促進作用。

事發後，徐男與王男家屬達成以24萬元人民幣（約104萬元新台幣）和解，小王家屬出具刑事諒解書，不要求追究男子刑事責任。最終徐男因犯過失致人死亡罪，被法院判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
吃麵「買一送一」！知名麵店優惠時間一次看
三代《蜘蛛人》片酬曝光　第1名「單集撈4.8億」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

勸酒男敬酒被拒！怒塞「3塊棗糕」進客人嘴裡讓他「窒息死亡」

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮　購物畫面曝光

2保全巡邏抓車震！拍照威脅「不給錢就曝光」…激情男1招神反制

中國西安「宣布封城」！1300萬居民限制出戶　每戶每2天1人外出購物

高材生「1日作息表」瘋傳　網看完全跪了：時間管理大師！

大陸年度十大最醜建築！「恒大海花島」醜到洗眼奪第一：媚俗典型

郵遞寄活狗狗！打開一看已經沒了呼吸　滿地紙箱他驚呼：都死了

別墅凌晨大火釀4死！媽最後時刻「窗戶遞出孩子」自己力竭成焦屍

李克強接見林鄭月娥　稱「充分肯定」特區政府工作

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短！死前遭羞辱對話曝　悲父討公道

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

勸酒男敬酒被拒！怒塞「3塊棗糕」進客人嘴裡讓他「窒息死亡」

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮　購物畫面曝光

2保全巡邏抓車震！拍照威脅「不給錢就曝光」…激情男1招神反制

中國西安「宣布封城」！1300萬居民限制出戶　每戶每2天1人外出購物

高材生「1日作息表」瘋傳　網看完全跪了：時間管理大師！

大陸年度十大最醜建築！「恒大海花島」醜到洗眼奪第一：媚俗典型

郵遞寄活狗狗！打開一看已經沒了呼吸　滿地紙箱他驚呼：都死了

別墅凌晨大火釀4死！媽最後時刻「窗戶遞出孩子」自己力竭成焦屍

李克強接見林鄭月娥　稱「充分肯定」特區政府工作

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短！死前遭羞辱對話曝　悲父討公道

聖誕周末來運動！桃園運動科技體驗競賽　考驗體適能抽大獎

媽媽攜女拜土地公　3歲女兒突然指供桌「好多人在吃東西」

館長品牌服飾「紅到西班牙」　職業排球隊讚爆：怎麼這麼好穿！

勸酒男敬酒被拒！怒塞「3塊棗糕」進客人嘴裡讓他「窒息死亡」

聯邦快遞首批通用旗下BrightDrop全電動、零廢氣排放貨車交車

日本經濟安保大臣小林鷹：歡迎「台積電」到熊本設廠

南部薪水低…長住男想北漂「存錢比較快」　網友點破2點狂勸

陳揮文不服蔡英文「民調很高」：她是爛總統　很會收買人

蕾宏之戰太精采！作家嘆「看其他新聞都無味」…美女主播吐3字笑翻

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮　購物畫面曝光

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

大陸熱門新聞

巡邏抓車震！2保全威脅：不給錢就曝光

中國西安宣布封城！1300萬居民限制出戶

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮

高材生1日作息表瘋傳　網看完跪了

他敬酒被拒怒塞「3塊棗糕」！客人窒息死亡

別墅凌晨大火釀4死！媽將孩子遞出窗戶自己成焦屍

滿地紙箱都是寵物　他驚呼都死了

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

大陸年度十大最醜建築！恒大海花島醜到洗眼奪第一

「冷宮小三」毀滅式抖內幕　陸國企老總慘了

西安「出血熱＋新冠」雙病毒夾擊 吃草莓染疫、封區謠言全城瘋傳

北京冬奧首證實「網路免翻牆」

女大生PO房東逼死我尋短！死前遭羞辱對話曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ

福原愛扶正橫濱男！　前妻認：離婚是因為她

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

更多

最夯影音

更多
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面