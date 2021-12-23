勸酒男敬酒被拒！怒塞「3塊棗糕」進客人嘴裡讓他「窒息死亡」

▲酒示意圖。（圖／unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸陝西省商洛市一名徐姓男子為了感謝幫忙辦喪事，設宴感謝小王（化名）敬酒，發現對方拒絕再喝後，竟直接將桌上的棗糕塞進小王嘴裡，導致小王窒息而死。近日判決出爐，法官依過失致死罪判徐男2年徒刑，另因與被害人家屬私下和解，宣告緩刑3年。

據《九派新聞》報導，徐男的哥哥2020年12月去世，小王等人到徐男家中幫忙處理後事，徐男一家人為了感謝，便設宴答謝賓客。

宴會中，徐男向小王敬酒，小王表示已喝了不少，因此決定不喝，這行為讓徐男暴怒，立刻拿起筷子將桌上的棗糕連塞3塊進入小王嘴裡。小王痛苦難耐，將第三塊棗糕吐出來，徐男則將被吐出的棗糕撿起並塞進小王嘴裡，導致王男窒息而死。

法醫表示，小王因食物快速進入口腔內，形成的食團完全阻塞呼吸道，導致機械窒息死亡。醉酒因素對死者小王最終因食物阻塞呼吸道，導致窒息死亡起促進作用。

事發後，徐男與王男家屬達成以24萬元人民幣（約104萬元新台幣）和解，小王家屬出具刑事諒解書，不要求追究男子刑事責任。最終徐男因犯過失致人死亡罪，被法院判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年。

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