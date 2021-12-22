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開放第4劑疫苗全球第一！　以色列：60歲以上及高風險族群先打

▲▼截至8日，南韓已有83人接種疫苗後染疫。（圖／路透社）

▲只要公衛部長批准通過，以色列將成為全球第一個開放第4劑疫苗的國家。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新變異株Omicron全球擴散，防疫一向走在最前頭的以色列依據公衛專家建議在21日透露，將開放全國60歲以上民眾接種第4劑COVID-19疫苗，其他開放對象還包括部分高風險族群、醫護人員，創下全球第一個開放第4劑疫苗的國家。

《以色列時報》報導，總理班奈特（Naftali Bennett）對公衛專家的建議表示歡迎，並下令政府官員準備疫苗分發程序，代表以色列很可能成為全球第一個針對特定族群，進行第4劑疫苗分發的國家。這些公衛專家來自政府組織「疫情流行治療幕僚」（Pandemic Treatment Staff），他們建議60歲以上成年人和其他高風險族群應接種第4劑疫苗，但與第3劑疫苗施打應間隔至少4個月，團隊中86％的人都同意這項建議。

第4劑疫苗是否開打還需要衛生部長艾許（Nachman Ash）批准才會正式通過。班奈特在聲明中表示第4劑疫苗是一項好消息，能幫助全國熬過這波Omicron疫情潮。

以色列的防疫迅速舉世聞名，先前分配施打第3劑的速度也先於全球，順序同樣採高風險人士先打，數周後再開放給一般大眾，現在以色列已接種加強劑人口已超過400萬人，全國人口為930萬人。

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