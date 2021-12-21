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衝花東搭火車「最多省45分」　運能增3倍！鐵路雙軌化明年底開工

▲▼花東鐵路雙軌化工程明年底開工。（圖／鐵道局）

▲花東鐵路雙軌化工程明年底開工。（圖／鐵道局）

記者李宜秦／台北報導

花東鐵路部分路段為單軌，因此當列車行進時，在交會或遇設備故障就可能被延誤，交通部鐵道局辦理花東鐵路雙軌電氣化，預計明年底將展開施工，116年10月通車，屆時花東鐵路每小時車次數量可增近3倍，且區間車交會待避時間可省45分、自強號可省12分。

鐵道局表示，花東鐵路雙軌電氣化範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至臺東縣，總經費新臺幣456.27億元，期程自110年5月至117年4月，預計明年6月將會發包工程，明年底開工，116年10月通車，117年4月全面完工。

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鐵道局總工程司呂新喜表示，花東鐵路部分路段為單軌，包括花蓮=壽豐、光復=瑞穗、三民=玉里、東里=山里、台東=知本，全長共112公里。

▲▼花東鐵路雙軌化工程明年底開工。（圖／鐵道局）

▲▼花東鐵路雙軌化後運能可大幅增加。（圖／鐵道局）

▲▼花東鐵路雙軌化工程明年底開工。（圖／鐵道局）

鐵道局東部工程處副處長夏恒仁表示，隨著雙軌化路線增加，各月台需求也有所不同，之後也會一併改善月台、新增無障礙電梯設備、改善花蓮機廠、改善128處花蓮老舊橋樑、興建4處橋樑。

此外，也會針對半徑小於800公尺的小曲線進行改善，讓火車經過時不需降速，共13處待改善。雙軌化後可提升效率，增加路線容量，降低延誤衝擊，另可擴充運能，改善東部幹線一票難求的情況。

呂新喜表示，花東鐵路單軌處在列車交會時，列車必須花時間待避，未來雙軌化完工後，初估花蓮到台東的區間車，可省下45分的交會時間、自強號可省12分。而運能也會大幅提升，目前單軌狀況下，每小時列車2到3班，雙軌後可達7到8班，增約3倍。

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