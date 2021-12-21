逃稅被罰60億又遭全網封殺！陸帶貨女王薇婭已通知員工「回家休息」

▲薇婭是淘寶直播的「帶貨女王」。（圖／翻攝淘寶）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電商「帶貨女王」薇婭20日被官方通報逃漏稅6.43億元人民幣（約28.1億元新台幣），並追罰13.41億元（58.6億元新台幣）。同時，大陸媒體也發現，薇婭淘寶直播、微博、抖音、快手等平台的帳號都已經被封鎖。

逃漏稅的消息傳出後，薇婭很快發出道歉信，她表示，完全接受稅務部門做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款，「向社會、向一直支持信賴我的用戶致歉！錯了就是錯了，我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起。」

雖然根據大陸的稅務法規，薇婭只要能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，將不追究刑事責任。不過，網路上仍罵聲一片，薇婭淘寶直播、微博、抖音、快手等平台的帳號也都火速被封鎖。

根據《每日經濟新聞》報導，大陸艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅分析，逃漏稅事件對薇婭的衝擊非常大，畢竟是蠻嚴重的違法事件，「企業家以及公眾人物沒有遵守好國家的法律法規所造成的影響，可能還不在於罰金本身。」

另外，網路上也流傳著薇婭事業部的訊息截圖，薇婭經紀人王斯（古默）發言表示，「接下來請大家先行回家休息，在此期間工資照發。」知情人士並透露，截圖消息屬實，後續公司將就此發出公告。

薇婭本名黃薇，1985年出生於安徽，2005年在《安徽衛視》選秀節目「超級偶像」奪冠進入演藝圈，近年成為淘寶最頂尖的「帶貨主播」，根據淘寶的數據，薇婭帶貨的類別涉足所有商品類別，合作品牌超過5千個。

淘寶總裁蔣凡也曾大力讚賞薇婭，他當時表示，「以淘寶直播上的紅人薇婭為例，能實現一場直播百萬人觀看，上億成交額的成績，已經不是點綴，而是未來商業模式的主流。」