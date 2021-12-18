陰謀論搶「抗5G」商機慘被打臉　多款能量產品驗出「釋放輻射」

▲多款宣稱能「抗5G」的產品被檢測出含有游離輻射。（圖／取自荷蘭核安全與輻射防護管理局，下同）

記者張寧倢／編譯

5G技術隨著科技發展，帶給民眾更快的上網速度，卻也催生了各種「5G陰謀論」，市面上更開始販售各種宣稱可以對抗5G訊號的產品。荷蘭核安全與輻射防護管理局（ANVS）發布一份警告清單，發現部分「抗5G」產品會釋放有害的輻射。

▲違規產品包含睡眠眼罩與兒童手環等用品。

根據英國BBC報導，荷蘭ANVS發布一項警告清單，列出包含「量子項鍊」、「能量盔甲睡眠眼罩」、「Magnetix Wellness兒童手環」等10種宣稱能保護人體免於遭受5G網路訊號傷害的配件、用品，檢測到會釋放有害的游離輻射。ANVS表示，儘管輻射量低，但長期使用仍可能造成傷害，敦促民眾不要使用這些產品，「不要再佩戴它了，把它放在安全的地方，等待退貨指示。」

▲部分「抗5G」的產品以「能量盔甲」作為命名。

ANVS聲明指出，「荷蘭的賣家已經被告知禁止出售，必須立即停止，他們也必須告知客戶這一點。」此前，世界衛生組織（WHO）表示，5G行動網路是安全的，與現有的3G、4G訊號沒有區別，皆使用不會破壞DNA的非游離無線電波。儘管如此，仍有人認為發射機是有害的，並對其進行攻擊。

2020年5月，英國貿易標準協會尋求停止銷售一款售價339英鎊，聲稱能「防護」5G網路的USB隨身碟。另外，亞馬遜上也有人出售所謂的「防輻射貼紙」。