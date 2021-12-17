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緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照　金門縣政府發話了

▲民眾發現緬甸蟒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾發現緬甸蟒。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門環島北路15日出現一隻緬甸蟒，巨大的蛇身讓路過民眾又驚又喜，趕忙拍下照片於網路上分享。此外，金門縣府表示，若有發現蟒蛇出沒，請通報相關單位，切勿擅自獵捕、虐待騷擾或宰殺，以免觸犯相關法令。

縣府表示，該蟒蛇應該是躲藏於附近枯枝落葉聚積的灌叢渡冬，因冬日暖陽舒適回溫爬出，進而被民眾發現。此外，經過研究發現，金門蟒蛇在夏天於夜間活動，因此不易觀察；秋冬兩季白天是蟒蛇出沒的高峰，由於夜間氣溫過低，蟒蛇會利用白天尤其冬日陽光充足回溫時，至空曠或溫暖的水泥鋪面吸收太陽熱能，因此極容易被民眾發現。

縣府提到，然而由於金門地區冬季溫度過低，大幅限制金門蟒蛇的數量及體型大小，依據研究估算金門成蟒不超過120隻，每隻每年至少需進食約250隻鼠類，不僅具生態平衡功能，更是田間農作物的好幫手。根據近年通報資料顯示，民眾通報發現蟒蛇區域多位於雞寮及社區髒亂點，均為老鼠常出沒區域，只要注意居家環境衛生，即可大幅減少蟒蛇入侵民宅機會。

縣府表示，金門的緬甸蟒屬於一般類野生動物，受到野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，違者將裁處新臺幣6萬到30萬元，縣府籲請民眾如果有蟒蛇，應讓牠自行離開，如有入侵住家民宅或動物籠舍，應撥打119通報消防局，消防局將轉由縣府委託之廠商派員前往處理，切勿擅自獵捕處理。

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