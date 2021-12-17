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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

遲滯共軍登島作戰　國軍再接2艘快速布雷艇

軍聞社／記者葛芃欣宜蘭16日電

海軍快速布雷艇第3艇暨第4艇（舷號FMLB-3、FMLB-5）16日舉行交艇典禮，由海軍司令劉志斌上將與龍德造船公司董事長黃守真共同主持，在雙方遞交交艇證明書後，象徵國防研發技術的升級，與海軍布雷作戰能力的提升。

典禮中，黃董事長將兩艘布雷艇模型交給海軍司令劉上將，隨後，劉司令授旗給 兩位艇長-洪士官長、蔡士官長，接續由接艇官兵登艇，舉行升旗典禮。劉司令致詞時表示，過去五年以來，在中科院、龍德公司及海軍的專案同仁合作努力下，獲得國內各造船產業先進的鼎力支持，才能順利完成交艇的優異成果，向國人展現國軍捍衛海疆的決心。

劉司令提到，臺灣因地理環境必須建構不對稱作戰的兵力，快速布雷艇能快速完成敵航經海域、泊地或港口的布雷作業，達成阻止、遲滯敵登島作戰的目的，成為我國「防衛固守、重層嚇阻」的可恃戰力。

劉司令強調，國防建軍工作非一蹴可幾，今日交艇典禮證明推動國防自主政策能為產業經濟成長及創新技術提供養分，進而為我國開創出「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的三贏局面。

劉司令勉勵接艇官兵，在正式加入海軍大家庭後，要按部就班做好充分準備，從嚴從難，務實完成各項戰備整備及訓練工作，透過各項演習驗證訓練成效，共同為國家安全與社會安定，提供最堅強而有力的後盾與保障。

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