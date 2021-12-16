快訊／Ct12女「病毒定序」出爐！感染Delta　住隔壁的確診者定序中

記者嚴云岑／台北報導

柬埔寨返國的30多歲女性（案16859）解隔離後2天確診，Ct值12。指揮中心進行防疫旅館回溯採檢，在隔壁房又驗出確診者案16870，為美國返台的30多歲男性，在檢疫期間有出現喉嚨痛等症狀，指揮中心昨將兩人病毒送基因定序比對，今（16）日公布檢驗結果，其中案16869病毒基因定序為Delta，案16870病毒定序中。

指揮中心15日公布新增7例境外移入病例，其中一名就是案16870，本國籍30多歲男性。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案曾赴美國旅遊，12/5入境唾液篩檢陰性，但12/6檢疫期間出現有喉嚨痛等症狀，曾安排視訊診療並回報衛生單位，針對病症因考量前一天入境檢查結果陰性，經評估尚無需要再次採檢，個案12/7服用藥物後症狀持續、12/8症狀緩解，12/14回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31。

羅一鈞昨表示，案16859為30多歲女性，與案16870在防疫旅館的重疊時間為12/5至12/11，後者發病日較早，會就兩案病毒基因定序進行比對，目前不排除交互感染可能性，同樓層餘下10名旅客也於15日起陸續移到集中檢疫所安置；台北市衛生局已經取得旅館內部監視器，就住客與旅館人員活動等做進一步分析。

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在案16859確診後，指揮中心已針對防疫館進行回溯性採檢，截至今日應採44人，其中1人陽性、37人陰性、3人檢驗中、3人待採檢。而旅館人員與超商店員共20人，19名已採檢者都是陰性，另有1人檢驗中。