50多歲男「解除隔離3個月後」死亡　羅一鈞曝病程！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增1例死亡個案（案10511），為50多歲本國籍男性，具慢性病史及相關活動接觸史，6月3日採檢為陽性，6月4日因呼吸喘住院隔離治療，6月5日確診，住院中出現呼衰竭並插管，8月14日解除隔離，但後續因呼吸系統有肺纖維和肺高壓情形，最後因缺血性腸炎病敗血性休克，在11月19日死亡。

另外，今也新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自菲律賓（3例，案16864、案16866、案16867）、澳大利亞(案16865)、印尼(案16868)及美國(案16870)入境，餘1例調查中(案16869)，入境日介於今(2021)年11月30日至12月5日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計4,690,800例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,672,174例排除)，其中16,759例確診，分別為2,114例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。

台灣自2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。