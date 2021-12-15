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「月領20萬」總裁特助酒後跩嗆警：有受英國教育？下秒還打人

▲桃園市邱姓男子今年4月間不滿妻子與男網友見面，兩人大吵一架後，邱持武士刀作勢要揮砍，還怒嗆「要殺死妳」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲曾男酒後嗆警還動粗，事後挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

曾姓某集團總裁特助今年4月10日凌晨酒後情緒失控，嗆杜姓員警「我對社會的價值比你還高很多！」「FXXX YOU」、「你的層次不夠高！」「你有受英國教育嗎？」並毆打對方。日前台北地院審結，依妨害公務執行罪，將曾男判處拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年，可上訴。

判決指出，曾男今年4月10日凌晨2時許飲酒後，打電話報警稱「酒吧內有男生虐待女生」，杜姓員警遂趕往酒吧了解；怎料，曾男竟因酒後情緒失控，嗆杜員「我對社會的價值比你還高很多！」「FXXX YOU」、「你的層次不夠高！」「你有受英國教育嗎？」並徒手毆打對方，造成杜員後腦、頸部皆受傷。事後，檢方依法將曾男起訴，全案因此曝光。

審理期間，曾男坦承不諱，並向杜員道歉，達成和解賠償5萬元，而杜員亦表示，接受曾男獲緩刑，撤回傷害、公然侮辱告訴。

法官考量上述情況，另考量曾男自承，畢業於英國WARWICK華威大學跟MBA學程的智識程度、職業為集團總裁特助及金融投資，月薪約20萬元，審酌後依妨害公務執行罪，將曾男判處拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年，全案仍可上訴。

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