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快訊／Ct12新案「防疫旅館人員已採檢」　指揮中心下午2時說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。昨日公佈的境外移入案16859解除隔離2天才確診，Ct值12病毒量高，研判可能在防疫旅館感染，指揮中心已對旅館人員進行採檢，社區疫調也會同時進行，下午有望進一步說明。

案16859為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。由於個案檢疫旅館曾在9月、11月於不同樓層有確診新案，會前往旅館了解，目前仍列為境外移入。

北市副市長黃珊珊昨表示，該案返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

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感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，以時間、Ct值等資料來看，個案防疫旅館感染的可能性最高，而社區確實就有1~2天的暴露風險。

陳時中今日出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及此案是否應在防疫旅館感染，他表示還要再研判，初步調查防疫旅館近期沒有相同案件，但還要看相關基因定序與環境調查，防疫旅館、社區疫調會同時進行，相關旅館人員也採檢，「7+7+7」方案也不會再加嚴。至於黃珊珊指出類似個案有數十起，陳時中則表示，沒有那麼多，統計後會再做報告。

另外，指揮中心規劃於20日起針對我國12至17歲青少年施打第二劑BNT疫苗，屆時會發放新版意願書讓學生與家長填寫，但部分已完成疫苗整備的縣市會提前開打，據傳台北市為16日、新北市為17日，台南市、台中市也會提前，今日下午記者會也有望一併說明。

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