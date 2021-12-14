YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

▲YouTube統計今年台灣觀看的熱門影片排行榜。（圖／翻攝自YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

YouTube 本月初公布台灣 2021 年度影片排行榜，包括「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「熱門創作者」、「快速竄升創作者」4項排行，從影片類型可觀察到，疫情期間以療癒舒壓、獲得新知等風格最受民眾歡迎，可愛療癒的《天竺鼠車車》就在「熱門影片」榜單奪冠。

YouTube指出，今年「熱門影片」排行榜反映出人們在疫情期間對療癒舒壓、啟發人心、時事議題類型的影片感興趣，像是《天竺鼠車車》、愛莉莎莎的《對不起》，薩泰爾的《欸！萊豬》等。

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▲YouTube統計今年台灣觀看的熱門影片排行榜。（圖／翻攝自YouTube）



集合藝人和多位創作者的影片也頗有熱度，像是木曜4超玩的 YARTIST 全明星運動大會就得到第2名，「見習網美小吳」與知名歌手楊丞琳合作拍攝的假試鏡整人企劃也排在第6名。

▲YouTube統計今年台灣觀看的熱門音樂排行榜。（圖／翻攝自YouTube）

國片《當男人戀愛時》衝出亮眼票房，茄子蛋創作的主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》則在熱門音樂影片奪冠，不只是台語歌曲首度奪下榜單冠軍，更受到金馬獎「最佳原創電影歌曲」入圍肯定。

▲YouTube統計今年的台灣觀看榜單。（圖／YouTube提供）