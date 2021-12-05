瘋電影／最後的決鬥　到底該盡忠或伴君玩樂何者為先

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，其實和羅生門不大一樣，劇情更傾向表達背後的打算，而不只是三個腳色的利益衝突所產生的不同劇情，而是根據三個立場以及自我的遠景所做出的反應，電影更深更厚，非常好看，尤其是最後為戲犧牲讓自己全裸的被倒吊示眾，非常用心且意義深長，相對對當時的環境氛圍用一個鏡頭道盡。

劇本相當細膩，尤其是對當時領導者角度的態度描述，原來所有擔任城主國王在當時，都是荒誕毫無同理心，見獵心喜的昏君，而女性的腳色和現在的回教世界差不多，被性侵能夠提出反抗者，真的只有讀過書的女人才做得出來，非常喜歡這部電影，相當推薦，五顆星的史詩級內涵。

片 名：最後的決鬥

英文片名：The Last Duel

類 型：歷史/傳記、動作、懸疑/驚悚

上映日期：2021-10-15

片 長：02時33分

導 演：雷利史考特(Ridley Scott)

演 員：麥特戴蒙(Matt Damon) 、 亞當崔佛(Adam Driver) 、 茱蒂康默(Jodie Comer) 、 班艾佛列克(Ben Affleck) 、 哈里特沃特(Harriet Walter) 、 山姆海澤汀(Sam Hazeldine) 、 麥可麥艾爾哈頓(Michael McElhatton) 、 亞歷克斯勞瑟(Alex Lawther)

國 家：美國、英國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

好萊塢億萬大導雷利史考特精心打造，二十世紀影業全新史詩鉅作《最後的決鬥》（暫譯），劇情描述發生於14 世紀，當時法國對女性的極度壓迫及殘暴時期下，一段關於背叛和復仇之扣人心弦的故事。

該片改編自艾瑞克傑格爾（Eric Jager）的同名小說，並根據歷史真實事件所撰寫的史詩鉅作，由奧斯卡得主麥特戴蒙，與二度提名奧斯卡影星亞當崔佛所飾演兩位貴族之間的恩怨情仇，面臨無可饒恕之罪的悲憤下，他們唯有殊死決鬥才能為爭端劃下句點。

本片邀請到好萊塢夢幻卡司加入陣容，包含奧斯卡得主班艾佛列克，艾美獎視后茱蒂康默等同台飆戲，並由麥特戴蒙與班艾佛列克再度聯手編劇，超強卡司及製作團隊值得期待大銀幕上映。

▲保衛國土卻不被重視，連年征戰沙場卻家貧如洗。

▲為了名聲而嫁給名將的叛國富翁之女。

▲皇帝需要的是玩伴陪玩而不是名將護國，所以自古認真工作的員工都不會有對等的報酬。