　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／史賓賽　黛安娜嫁進王室惡夢開始

文／賴賴

▲▼史賓賽。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

黛安娜王妃的出現幾乎是英國打翻全球媒體的最大喜訊，還記得全球直播王妃婚禮，跟英國不熟，卻有著相同的歡喜，在看到她人生落幕訊息時也異常難過，這是地球的損失，更是英國人民的創痛，這麼多年來黛安娜起起伏伏的新聞都跟著她消逝了，電影整體製作氛圍以黛安娜心理狀態為陪襯，所以陰沉鬱悶但卻不那麼灰暗，而是沒有光感，感覺黛安娜應該已經有憂鬱症但卻無人理會，一個為王室犧牲的王妃，整體感是好看的，描述的事件不多，多半以黛安娜本身對於日常的巨大反彈，其實就是一個女人深愛丈夫卻被背叛的心路歷程。

這部電影該是全天下妻子，被丈夫背叛所遭受的打擊相同，只不過黛安娜不僅不能反擊還必須隱忍，第三者是如此理所當然在王室裡存在，而當年黛安娜是何等單純的笑容，像是麻雀變鳳凰般的榮耀嘉勉嫁進王室，也風光的生了兩個兒子，所以即使電影過度在重複的痛苦中著墨，卻仍一心想要看完到底表達什麼，這部電影最後要說的是，其實大家都很愛黛安娜只不過黛安娜撐不過現實的壓力。

越來越能理解為什麼哈利要出走美國了。


片　　名：史賓賽
英文片名：Spencer
類　　型：劇情
上映日期：2021-11-05
片　　長：01時56分
導　　演：帕布羅拉瑞恩(Pablo Larrain)
演　　員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 提摩西司伯(Timothy Spall) 、 西恩哈里斯(Sean Harris) 、 莎莉霍金斯(Sally Hawkins)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

黛安娜王妃（克莉絲汀史都華 飾）和查爾斯王子（傑克法爾辛 飾）的婚姻關係已經陷入冰點，關於離婚和外遇的傳言甚囂塵上，然而，英國王室在桑德令罕府例行的聖誕慶祝活動，必須維持一貫和諧的景象，在歌舞昇平的歡樂氣氛中，黛安娜做出了她人生最重大的決定……

▲▼史賓賽。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲身邊的女僕是自己的至交，某日她卻離職。

▲▼史賓賽。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲黛安娜眼神中永遠含著憂鬱。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►152元就能除腳臭

ET快訊
最美雀士私照曝！　擁模特兒大長腿藏E奶
民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角
男客腳底按摩…女技師下秒賣力「張嘴含入」　誇張畫面流出
快訊／顏家「豪華招待所違建」今開拆！顏寬恒將到場說明
已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊
阿堂鹹粥「刪文被抓包」！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／史賓賽　黛安娜嫁進王室惡夢開始

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

新車遭狠撞！聚餐收到哨兵警報　釀禍Ubike男童慌張「肇事逃逸」

瘋電影／史賓賽　黛安娜嫁進王室惡夢開始

搶搭120兆美元商機　00899 01／03開始募集

台南薏仁老店「樁之味」貼歇業公告！老饕不捨　業者回應了

小心「人脈詐騙」　醫曝有這2東西：根本算不上朋友

日本出現第7例禽流感！　埼玉縣養雞場撲殺1.7萬隻雞

張忠謀批英特爾CEO：我相信他5年內無法拉回過去盛況

金飾店老闆嗆客人「你沒錢幹麻看」！網曝背後套路：賺好幾棟房

才拿東區單週MVP　迪羅臣疑染疫緊急停賽

莫迪普丁峰會　印度俄羅斯簽署28項協定

紐約市強制民間企業員工打疫苗　年底前生效

國旅券拿出來！這3間飯店「住1晚送1晚」免費吃早餐　還能看最美湖景

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

名家熱門新聞

黛安娜嫁進王室惡夢開始

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

奈奈：對付大男人主義的另一半

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

釐清媽咪產後9大症狀

不要讓報Paper成為沈重的負擔

落健生髮水的效果及風險

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

超市火鍋肉片變出5道美味料理

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

更多熱門

相關新聞

到底該盡忠或建立被賞賜關係為先

到底該盡忠或建立被賞賜關係為先

該片改編自艾瑞克傑格爾（Eric Jager）的同名小說，並根據歷史真實事件所撰寫的史詩鉅作，由奧斯卡得主麥特戴蒙，與二度提名奧斯卡影星亞當崔佛所飾演兩位貴族之間的恩怨情仇，面臨無可饒恕之罪的悲憤下，他們唯有殊死決鬥才能為爭端劃下句點。

有一種劇毒叫做童年創傷

有一種劇毒叫做童年創傷

魔女女兒被魔女收養不小心尋到根

魔女女兒被魔女收養不小心尋到根

不要被侷限在眼前的現實

不要被侷限在眼前的現實

就算相愛也得在對的時間

就算相愛也得在對的時間

關鍵字：

瘋電影史賓賽賴賴克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)提摩西司伯(Timothy Spall)

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面