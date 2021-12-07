瘋電影／史賓賽　黛安娜嫁進王室惡夢開始

文／賴賴

瘋言瘋語：

黛安娜王妃的出現幾乎是英國打翻全球媒體的最大喜訊，還記得全球直播王妃婚禮，跟英國不熟，卻有著相同的歡喜，在看到她人生落幕訊息時也異常難過，這是地球的損失，更是英國人民的創痛，這麼多年來黛安娜起起伏伏的新聞都跟著她消逝了，電影整體製作氛圍以黛安娜心理狀態為陪襯，所以陰沉鬱悶但卻不那麼灰暗，而是沒有光感，感覺黛安娜應該已經有憂鬱症但卻無人理會，一個為王室犧牲的王妃，整體感是好看的，描述的事件不多，多半以黛安娜本身對於日常的巨大反彈，其實就是一個女人深愛丈夫卻被背叛的心路歷程。

這部電影該是全天下妻子，被丈夫背叛所遭受的打擊相同，只不過黛安娜不僅不能反擊還必須隱忍，第三者是如此理所當然在王室裡存在，而當年黛安娜是何等單純的笑容，像是麻雀變鳳凰般的榮耀嘉勉嫁進王室，也風光的生了兩個兒子，所以即使電影過度在重複的痛苦中著墨，卻仍一心想要看完到底表達什麼，這部電影最後要說的是，其實大家都很愛黛安娜只不過黛安娜撐不過現實的壓力。

越來越能理解為什麼哈利要出走美國了。



片 名：史賓賽

英文片名：Spencer

類 型：劇情

上映日期：2021-11-05

片 長：01時56分

導 演：帕布羅拉瑞恩(Pablo Larrain)

演 員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 提摩西司伯(Timothy Spall) 、 西恩哈里斯(Sean Harris) 、 莎莉霍金斯(Sally Hawkins)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

黛安娜王妃（克莉絲汀史都華 飾）和查爾斯王子（傑克法爾辛 飾）的婚姻關係已經陷入冰點，關於離婚和外遇的傳言甚囂塵上，然而，英國王室在桑德令罕府例行的聖誕慶祝活動，必須維持一貫和諧的景象，在歌舞昇平的歡樂氣氛中，黛安娜做出了她人生最重大的決定……

▲身邊的女僕是自己的至交，某日她卻離職。

▲黛安娜眼神中永遠含著憂鬱。

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