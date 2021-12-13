尪揪辣妹對唱…忘情「牽手搭肩」！ 醋妻衝上台「狂甩巴掌」尷尬畫面曝

▲女衝上台賞男主唱一巴掌。（圖／翻攝自IG／video_medsos）

圖文／CTWANT

一般人看到另一半與其他異性舉止親密，通常都會生氣吃醋。近日網路上瘋傳一段影片，一名女子衝上舞台狠甩男主唱一巴掌，接著再回頭質問年輕女子，最後被其他人拉下台。據悉，動手的女子是男主唱的老婆。

根據SuaraJawaTengah.id報導，IG帳號「video_medsos」昨（12日）PO出一段影片並寫下，女子看到伴侶與另名女子舉止親密，因此氣炸衝上舞台怒將他們分開。報導指出，該名人妻看到老公唱歌時，與其他女人相當親密，因此吃醋了。

從影片中可以看見，人夫旁邊站了一名穿白低胸上衣、熱褲的年輕女子，2人牽手搭肩，一起唱《Pandangan Pertama》（一見鍾情），期間數度不顧眾人在場，深情地對望，不知道的人還以為他們是一對。

緊接著一名戴著鴨舌帽的女子衝上台，先是把2人推開，再給老公一記火辣辣的巴掌、出腳猛踹，打完人後再回頭質問年輕女子。現場人員被這一幕嚇傻，樂隊也停止演奏。離譜的是，人夫被打後竟還想繼續演唱，年輕女子表情則非常尷尬。

影片曝光後在網路上瘋傳，網友紛紛留言「小夥子要照顧好老婆的心」、「這不完全是妻子的錯，唱歌一定要這樣摟摟抱抱嗎」、「表演也要保持距離吧」、「看到這種畫面，吃醋是很自然的」、「後面吉他手好可憐被連累」。不過也有人認為，這是不是故意設計的橋段，刻意引起話題。

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