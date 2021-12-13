20歲正妹子宮炎！推拿師喊：不治療恐摘除　摩鐵逼「自慰排毒」





▲正妹遭推拿師逼自慰排毒，情緒崩潰提告。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

歐姓推拿師得知女子小君（化名）有婦科疾病，便私下表示要替小君治療，但沒想到卻是將人帶到摩鐵猥褻得逞，還逼小君在他面前「自慰排毒」。小君事後情緒崩潰報警，而法官審理後依法判歐男1年2個月徒刑；民事部分則判歐男須賠償20萬元，案經歐男上訴二審，但仍遭到法官駁回。

判決指出，小君一家人因身體上的疾病經常找歐男治療，但在一次的推拿過程中，歐男得知小君長期受到子宮及內分泌問題困擾，於是多次私下跟小君強調，「這個問題很嚴重，若不改善恐怕要拿掉子宮」，並主動邀約小君到摩鐵要替她治療。

小君當時不疑有他赴約，而當時歐男還以「推拿按壓時比較不會痛」為由，要求小君先泡熱水澡，並且緊裹著毛巾正躺在床上。然而，小君照做之後，歐男卻直接掀開毛巾，並以手按壓小君腹部，接著宣稱小君子宮發炎，需要「達到性高潮才能將分泌物排出」，誘使小君在自己面前自慰。

小君當時內心相當抗拒，但又擔心不照做會有不測，於是僅小聲表示，「我沒辦法、我可以不要嗎？」但歐男卻還不悅回應，「那現在怎麼辦，你要醫還是怎樣」，直到見到小君仍無法動作才讓小君離開摩鐵。

小君返家後越想越不對，甚至情緒崩潰傳訊給朋友，「我不想要這副身體」、「我昨天被欺負了」、「被男人」、「我不敢讓我爸媽知道」，最終在家人的陪伴下報警處裡。

對此，歐男矢口否認犯行，但小君指證歷歷，且也有她情緒崩潰的對話截圖證明，法官因此不採信歐男所述，刑事部分判刑1年2個月，民視則判他須賠償20萬元，但民事部分他提出上訴，仍遭到法官駁回確定。終不採信歐男所述，將他判刑1年2月。小君另提民事求償，法官則判歐男須賠償20萬元。全案可上訴。