人妻被逼下海戰4男！老公數錢爽喊：去吸陽氣幫我治癌症　她崩潰

▲林男逼迫小美與他人進行性交易。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名林姓男子與女子「小美」（化名）原為夫妻，但他卻謊稱自己得了大腸癌，要對方與不特定男子進行性交易，藉此吸取陽氣，讓自己可以順利病癒，只要小美拒絕或反抗，林男就會拿寫有八字的符咒、模仿神的語氣威脅，讓小美身心受創，被迫與4男發生關係。對此，法院審理後，依法判林男9年2月徒刑。

判決指出，林男因為缺錢花用，竟然對妻子小美謊稱自己罹患了大腸癌，唯有依靠小美與他人進行性交易，並從性愛過程中吸取陽氣，才能幫助自己戰勝癌細胞。小美起初並不願意，但林男卻假裝神的語氣辱罵小美，甚至還拿出寫有小美生辰八字的符咒，聲稱要對小美下降頭、把其靈魂拉下地獄。

小美因為個人信仰因素，因此真正相信林男有驅使鬼神的能力，擔心自己如果不順從他的意願做事，可能就真的會受到無形力量的處罰，而等到小美因為害怕而導致理性思考空間遭壓制後，林男就以此違反其意願的方式，迫使小美與4名不特定男客從事半套、全套性交易，而每次完事之後，林男還會從中收取2500元的傭金。

事情曝光之後，林男還否認犯行並說出了諸多誇張的理由，而橋頭地院法官認為，林男的行徑對小美身心影響甚鉅、惡性重大，且犯後飾詞否認犯行，難認其有悔悟之意，因此依法判其9年徒刑，而林男不服判決結果，上訴到高雄高分院，但高分院審理後，再判加重其2個月徒刑，總共須執行9年2月徒刑。