快訊／P3女助理未受訓期滿就上陣！指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院南港P3實驗室女研究助理確診引發關注，今又被爆出疑似因人力缺乏，女助理沒受訓期滿就上陣，目前相關原因都還在調查中。另外，為加速疫苗涵蓋率，指揮中心宣布北車接種站延至21日，且100元全聯禮券照發。更多政策和調查進度有待指揮中心下午說明。

陳時中昨宣布宣布中研院基因體研究中心P3實驗室人員確診，擴大採檢259人，其中居家隔離與自主健康管理139人採檢均為陰性，自我健康監測應採120人也全為陰性。陳時中認為，這是好現象，不過還是要嚴正以待，社區仍要監測。

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另外，指揮中心自今年12月5日起在台北車站開設「莫德納疫苗施打站」，原本服務將於12日結束，但指揮中心昨晚間6時發布延長通知，施打服務將延長至12月21日，一樣採隨到隨打，完成接種可獲得100元全聯禮券。發言人莊人祥說，截至21日尚有12萬5000劑莫德納屆期，指揮中心已採購相應數量禮券。

台北車站開設的接種站將延長服務時間至12月21日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。