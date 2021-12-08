鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

▲「臺灣第一代蒸汽機車縮尺模型」首度亮相。（圖／國立臺灣博物館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

鐵道迷必追！臺博館鐵道部園區即日起推出「河溝頭的軌跡：舊臺北鐵道工場及鐵道車輛特展」，從位於老地名「河溝頭」的鐵道部園區發展變遷探討臺灣的現代化，更首度展出「臺灣第一代蒸汽機車縮尺模型」及舊臺北鐵道工場歷史考古文物。

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▲舊臺北鐵道工場大門。

此次特展，由國家鐵道博物館籌備處與國立臺灣博物館推出，將展至明年10月16日。國立臺灣博物館鐵道部園區說明，清代淡水河開港，成為臺灣重要的通商河岸，北門外有一個碼頭，附近就叫河溝頭，當時貨物從淡水進到臺北城，都會經過此地。而臺博鐵道部園區就座落於此，不僅是見證臺灣近代化工業輸入的重要歷史場域，也堪稱為臺灣第一座科學工業園區，是臺北現代化的起點。

▲鐵道迷必看！河溝頭的軌跡特展，即日起於臺博館鐵道部園區展開。



從兵工廠、臺北鐵道工場、鐵路職員宿舍區，到今日的臺博館鐵道部園區，此地一連串演變過程，充分呈現臺灣從鐵道建設、城市變遷的現代化歷程，「河溝頭的軌跡」特展即以此處發展的「脈絡篇」與曾經在工場修理維護的「車輛篇」，邀請大眾一同回顧及展望臺灣的現代化發展。

▲蒸汽機車車號牌木模及鑄造成品。