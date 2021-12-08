大叔就醫打1針！下秒「全身通紅」休克險喪命　醫一步驟救回他

▲高雄大叔過敏性休克，險些喪命。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄50多歲男子到醫院接受心臟檢查，但沒想到才剛注射完檢查用藥後，就立即出現意識模糊、喘吁的情況，院方當下緊急啟動急救流程，並對男子做心電圖檢測，發現他有急性心肌梗塞的情況，但心導管卻顯示他冠狀動脈都暢通，院方因此證實他是因對藥物過敏導致「過敏性休克」，所幸男子在施打抗過敏藥物後，逐漸恢復意識，撿回一命。

高雄長庚醫院林信宏醫師表示，男子當時是準備接受心臟冠狀動脈的核子醫學顯影檢查，因此在檢查前有施打檢查用藥，但沒想到藥物才剛施打完畢，男子就開始意識模糊，並且有氣喘的情況，院方當下緊急啟動急救流程，而醫師在接觸到男子後，發現其全身布滿紅疹，研判是嚴重過敏引發休克，因此也立即替他插管，並施打一系列過敏用藥。

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▲男子心電圖顯示不正常波動。（圖／記者許宥孺翻攝）

林信宏表示，當時替男子做心電圖檢查後，發現其某一段血管有出現狹窄或阻塞的情形，遂立即連絡心臟科醫師替他做心導管檢查，但其冠狀動脈都是通的，並沒有阻塞情形，因此確定男子就是「過敏性休克併發急性心肌梗塞」，所幸院方在其意識模糊時就緊急替他施打抗過敏藥物，才讓他得以撿回一命。

林信宏提到，常見的心肌梗塞原因是由三高所引發，少部分是食物或藥物過敏，而這嚴重也可能導致心臟問題，由過敏性休克進而導致心臟問題，嚴重可能奪命，因此呼籲民眾，就醫師一定要告知是否對藥物過敏，以免發生不良反應。